Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La Aemet empezará a informar el 7 de agosto sobre el tiempo que hará el día del eclipse

Ep
04/08/2026 15:47
Las montañas de nubes del Orzán
Los expertos afirman que aún es pronto para saber si va a estar nublado
V.S.
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), emitirá una predicción meteorológica especial para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

"Estadísticamente es un día apropiado para que no haya nubes, pero a partir del 7 de agosto la Agencia Estatal de Meteorología va a lanzar un boletín diario con la precisión del tiempo y de humedad y de riesgos para incendios", ha señalado en una entrevista a Europa Press el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, Juan Cruz Cigudosa.

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse

El eclipse llena los restaurantes de A Coruña con una antelación 'total'

Más información

Sobre cuándo se sabrá con certeza si estará nublado o despejado en el momento del eclipse, que será al atardecer, Cigudosa ha destacado que "pocas horas antes o el día antes".

"Las actividades humanas que más dependen del tiempo son, por ejemplo, las careras de Fórmula 1, que tienen extraordinarios profesionales que se dedican a prever qué tiempo va a haber y casi nunca aciertan", ha bromeado el secretario de Estado.

El rey emérito, durante un acto oficial en Francia en abril

El rey Juan Carlos verá desde A Coruña el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

Más información

Por ello, ha instado a "ser conscientes de las limitaciones tecnológicas". "Recomiendo que cada uno utilice la página de la Aemet para ver la previsión", ha puntualizado.  

No obstante, el número 2 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha advertido de que "si hay nubes no quiere decir que no se va a sentir el eclipse".

Así, ha explicado que, si está nublado, "se verá comprometida la visión del Sol, la nitidez de la corona, pero de noche se va a hacer igual". "Cuando hay nubes también se hace de noche y la sensación de que se hace de noche será la misma", ha afirmado.

Un autobús de Monbus

Ya a la venta los billetes de los autobuses que viajarán a A Coruña durante el día del eclipse

Más información

La Aemet reforzará sus predicciones meteorológicas de cara al eclipse total de sol que será visible desde España el próximo 12 de agosto y, a partir del viernes 7, emitirá un boletín de predicción meteorológica especial con actualizaciones diarias hasta el evento.

En el boletín se incluirá un pronóstico del tiempo general para España y se hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que puedan tener lugar. También se añadirá la predicción de temperaturas máximas y del índice de peligro de incendios. El boletín estará disponible en portada de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y se difundirá en sus redes sociales oficiales y a los medios de comunicación.

El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto

La Torre de Hércules y las islas de San Pedro, puntos de exclusión para el eclipse en A Coruña

Más información

Uno de los parámetros que mayor interés suscitan de cara a la observación del eclipse es la presencia de nubosidad en los cielos. En mayo se publicó un estudio sobre la probabilidad de que los cielos estén despejados en España el 12 de agosto a partir de conjuntos de datos basados en observaciones y el uso de modelos matemáticos, todo ello calibrado con información procedentes de satélites.

Simulacro del eclipse de sol total en A Coruña

Nuevo ensayo en A Coruña para el eclipse solar: ¿se podrá ver si está nublado?

Más información

A partir de cinco días antes del evento ya es posible realizar una predicción de la nubosidad con ciertas garantías y por ello también se incluirá la predicción de la nubosidad, parámetro clave a la hora de observar el eclipse. Este pronóstico también podrá consultarse en un visor interactivo accesible desde la web 'www.trioeclipses.es' desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología difundirá en sus redes sociales infografías con información sobre la nubosidad prevista y, en caso de que las condiciones meteorológicas lo hagan necesario, sobre los avisos meteorológicos en vigor, como hace habitualmente.

Se prestará apoyo a las autoridades nacionales de Protección Civil y, a través de las delegaciones territoriales de la Agencia, también a las de las comunidades autónomas, proporcionando información precisa sobre el estado del tiempo previsto y los fenómenos meteorológicos adversos.

Desde el Ministerio apuntan que, en una jornada en la que se espera una masiva afluencia de personas a espacios naturales, "conocer con antelación y de la manera más precisa posible la situación meteorológica se convierte en un aspecto clave".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Las montañas de nubes del Orzán

La Aemet empezará a informar el 7 de agosto sobre el tiempo que hará el día del eclipse
EP
Gallego, Lorenzo y Pérez, esta mañana en rueda de prensa

Miguel Lorenzo promete encerrarse con los ministros para que cumplan con A Coruña
Redacción
Fernando Grande-Marlaska, tras asistir a la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis migratoria ocurrida en Ceuta

Marlaska insiste en que no hubo "ningún informe" ni "ningún aviso" de inteligencia sobre Ceuta
EFE
La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo. EFE/Policía Municipal de Benidorm // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Dejan una urna con cenizas en la taquilla del súper mientras hacían obras porque era "un lugar seguro"
EFE