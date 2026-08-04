Dejan una urna con cenizas en la taquilla del súper mientras hacían obras porque era "un lugar seguro"

Imagen de la urna difundida por la Policía Local de Benidorm para localizar a los propietarios) EFE

La Policía Local de Benidorm ha localizado a los familiares de la persona cuyas cenizas permanecían en una urna funeraria olvidada en las taquillas de un supermercado de la ciudad y ya se la ha entregado, después de identificarles mediante consultas en bases de datos policiales.

El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los llamamientos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación no han permitido localizar a los propietarios de la urna, por lo que los agentes han recurrido a las bases de datos informáticas de la Policía Local y de otros cuerpos de seguridad.

Estas gestiones han permitido identificar a los familiares de la persona fallecida, a quienes finalmente se les ha entregado la urna. Según Tortosa, la familia desconocía hasta ese momento que la taquilla donde había quedado depositada había sido abierta.

La urna fue localizada el pasado lunes por la encargada de un supermercado de Benidorm cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para guardar sus pertenencias. Tras el hallazgo, el establecimiento avisó a la Policía Local, que inició las gestiones para tratar de localizar a los familiares y difundió una imagen del recipiente para solicitar la colaboración ciudadana.

Un sitio seguro

Los familiares de la persona cuyas cenizas permanecían en la urna encontrada explicaron tras ser localizados que la dejaron en dicho lugar porque lo consideraban seguro, mientras hacían reformas en casa, han informado a EFE fuentes de la Policía Local.

En un primer momento, los agentes contemplaban trasladar la urna al cementerio municipal si no lograban identificar a sus propietarios, una posibilidad que finalmente no ha sido necesaria gracias a la localización de la familia.