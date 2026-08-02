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Sociedad

Muere el actor Vincent Pastore, el Salvatore Bonpensiero de 'Los Soprano'

Efe
02/08/2026 10:32
Vincent Pastore
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EFE
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 El actor Vincent Pastore, conocido por interpretar el papel de Salvatore Bonpensiero, 'Big Pussy', en la serie 'Los Soprano', falleció este sábado a los 80 años en Nueva York.

Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo encontró sin vida en su casa del Bronx (el mismo barrio en el que nació el 14 de julio de 1946).

La policía investiga las causas del fallecimiento, que fue confirmado por su representante Bob McGowan.

Pastore se alistó en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, al volver a su país estudió actuación y consiguió su primer papel en el cine con la película 'Black Roses' una vez que ya había superado los 40 años.

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El actor mantuvo vinculada su carrera a papeles relacionados con el cine policial y el crimen organizado, como 'Buenos muchachos' o 'Carlito´s Way'.

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No fue hasta 1999 cuando le llegaría el papel más reconocido de su carrera: Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero de 'Los Soprano'.

A lo largo de 30 capítulos interpretó a uno de los miembros más cercanos al protagonista Tony Soprano, que terminó reconvertido en informante del FBI.

En su vida personal, tuvo un episodio polémico en 2005 cuando se declaró culpable de intentar agredir a una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Según la fiscalía, Pastore golpeó en la nuca a la mujer y la agarró del pelo, por lo que permaneció en libertad bajo fianza durante todo el proceso y aceptó una pena de 10 días de trabajos comunitarios y la asistencia a un curso de reinserción. 

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