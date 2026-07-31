Estabilizan el fuego de Castellón tras quemar más de 9.500 hectáreas

Varios vecinos observan las tareas de extinción del fuego en la zona de Villafranca del Bierzo Ana F. Barredo (Efe)

El incendio de la Vall d’Uixó, Castellón, quedó este viernes estabilizado tras siete días en los que quemó 9.568 hectáreas (ha) en un perímetro de 89 kilómetros, mientras que aumentó el foco en León con cinco fuegos activos y continuaba la mejoría en Zamora.

El avance en Castellón permitió el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.

El consejero valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, informó del descenso a situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, aunque advirtió de que podía haber algún rebrote en los puntos calientes, al tiempo que recordó que el incendio no está ni controlado ni extinguido.

Castilla y León

Con el que se declaró este viernes en San Tirso, en Vega de Valcarce, ya son cinco los fuegos que azotan León. Este se sumó al de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, que sigue en nivel dos, el máximo, y que obligó a evacuar varias localidades, mientras que el de Valdelaloba, en Toreno, mejoró.

Además de esos tres fuegos de mayor riesgo, hay otro activo en Moreda, también en el Bierzo, que lleva desde el 29 de julio, y otro en La Utrera, en la zona del Órbigo, desde el 28 de julio.

La situación del fuego que quemó unas 11.000 ha en un perímetro de unos 75 kilómetros, es favorable tanto en lo relativo a las tareas de extinción como a sus implicaciones sobre la población.

Según el viceconsejero de Medio Ambiente en Castilla y León, Jorge Llorente, el incendio desatado en Fermoselle, Zamora, en una zona próxima a la frontera con Portugal, quedó estabilizado en su perímetro tras dos días de un fuego “complicado, intenso y con aspectos meteorológicos cambiantes”.

Los vecinos de los dos últimos pueblos que permanecían desalojados por el incendio forestal de Fermoselle comenzaron ayer a regresar a sus casas de Mámoles y Pinilla de Fermoselle.

Así, la situación, que provocó el pasado miércoles el desalojo de 14 poblaciones y el confinamiento de dos, con unos mil vecinos evacuados y 1.500 confinados, volvía a la normalidad.

Sin bajar la guardia

Pese a que la emergencia nacional ya terminó en Ávila y en Madrid, tras arrasar unas 70.000 ha, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Protección Civil no bajan la guardia y prosiguieron este viernes con sus tareas para refrescar el terreno antes las altas temperaturas previstas por la ola de calor.

Además, 17 medios aéreos participaron ayer en la extinción de un incendio en el término municipal de Herrera del Duque Badajoz.

El fuego fue declarado de nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas.

Por su parte, el incendio forestal de Tornavacas, Cáceres, presentaba una evolución favorable. Un incendio declarado ayer en Valdeazogues, Ciudad Real, obligó a interrumpir el tráfico ferroviario.

En Galicia, el incendio de Ourol, en Lugo, seguía controlado igual que el de La Puebla de los Infantes, en Sevilla.