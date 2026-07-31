El Papa León XIV se reúne con la cantante Patti Smith, la ‘sacerdotisa del rock’

El Papa León XIV y la cantautora Patti Smith se saludan durante su encuentro de este viernes en el Vaticano | Vatican News

El Papa León XIV se reunió este viernes con Patti Smith, la ‘sacerdotisa del rock’, quien actuó el pasado mes de mayo en la inauguración del Pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia y que, aunque se define como no católica, mantiene una estrecha relación con el Vaticano desde el pontificado de Francisco.

“Fue increíble”, se le escucha decir a la cantautora, poeta y artista estadounidense en un vídeo publicado en las redes sociales por el subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro.

Spadaro aseguró en X que “fue una audiencia privada extensa que se sintió más como una conversación entre dos personas que descubren que son viejos amigos, compartiendo recuerdos tejidos con palabras y música, sueños, visiones y esperanzas, tanto del pasado como del presente”.

No en vano, Smith, al igual que el Pontífice, es originaria de Chicago. La artista, que cumplirá 80 años en diciembre, conoció en 2013 durante una audiencia general en la plaza de San Pedro al Papa Francisco y al año siguiente actuó en el Vaticano.

Cercanía con Bergoglio

Aunque se ha declarado no católica, explicó que sentía una profunda cercanía con Jorge Mario Bergoglio, a quien conoció por primera vez el 10 de abril de 2013 y para quien actuó un año más tarde, declaró en una entrevista concedida el pasado mes de abril a ‘Vatican News’.

“Debemos hacer nuestras las palabras que él tanto valoraba –amor, humildad y compasión– y creer en ellas con todo el corazón. Y, como enseñaron algunos de nuestros grandes maestros, debemos procurar imitar a Cristo. Imitar a Francisco es acercarnos aún más a Dios”, afirmó en la mencionada entrevista.

El pasado 8 de mayo, con motivo del primer aniversario de la elección de León XIV al pontificado, Patti Smith inauguró el Pabellón de la Santa Sede en la edición número 61 de la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, situado en la Iglesia degli Scalzi.

En esa ocasión interpretó una oración sonora creada en colaboración con el colectivo Soundwalk Collective, uno de los principales socios artísticos del proyecto expositivo promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

‘Sonic Prayer’ es una composición incluida en el proyecto ‘The Ear Is The Eye Of The Soul’, un viaje inmersivo que reúne a 21 artistas internacionales, entre ellos Brian Eno.