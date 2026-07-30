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Sociedad

Mueren dos menores de 10 y 15 años en un incendio en una vivienda de Málaga

Efe
30/07/2026 14:47
Dos menores, de 10 y 15 años, han muerto la madrugada de este jueves en un incendio declarado en una vivienda de Arroyo de la Miel, núcleo de población de Benalmádena
Dos menores, de 10 y 15 años, han muerto la madrugada de este jueves en un incendio declarado en una vivienda de Arroyo de la Miel, núcleo de población de Benalmádena
EFE
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Dos menores de 10 y 15 años han muerto la madrugada de este jueves en un incendio declarado en una vivienda de Arroyo de la Miel, núcleo de población de Benalmádena (Málaga), en el que también ha resultado herido un bombero.

Varios testigos avisaron al teléfono 112 sobre las 5:40 horas de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios del 061, los Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, la Policía Nacional y la Policía Local.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que su madre ha resultado herida grave y trasladada a un hospital.

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Los hechos han ocurrido en el interior de un edificio de la calle Ónix, donde cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y fue necesario el desalojo de dos plantas del inmueble, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

A su llegada, los equipos de rescate se encontraron las llamas muy avanzadas e intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente confirmaron el fallecimiento de los dos menores.

Uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de Policía y bomberos han necesitado atención sanitaria por inhalación de humo. 

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