Fin de la emergencia nacional por el fuego en Ávila y Madrid aunque los incendios continúan

Una finca arrasada en Casavieja (Ávila) EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves el fin de la emergencia de interés nacional al rebajar de 3 a 2 el nivel de gravedad de los grandes incendios de Madrid y Ávila, que han arrasado unas 70.000 hectáreas en el centro peninsular.

El jefe del Ejecutivo ha asistido en Navaluenga (Ávila) a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), la última de este organismo, ya que la gestión de los siniestros pasa ahora a titularidad autonómica, si bien tanto los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) como los de Protección Civil continuarán trabajando contra el fuego sobre el terreno.

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Sánchez ha calificado la experiencia de "éxito razonable", ha prometido que los incendios intencionados "no van a aquedar impunes" y ha pedido prudencia por la actual ola de calor.

El PP también ha defendido por boca de su secretario general, Miguel Tellado, la colaboración entre administraciones basada en "responsabilidad, moderación y altura de miras" para que los incendios queden al margen de la confrontación política.

Respecto a la propuesta de pacto de Estado por el Cambio Climático del Gobierno, Tellado recuerda que no se conoce sus líneas generales y que la propia ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pidió comparecer en el Congreso para presentarlas "y al final retiró su propia petición de comparecencia".

Por ello, plantea como alternativa el plan del PP para el medio rural y forestal además de una iniciativa con 50 medidas "concretas y de ejecución inmediata" que registrarán en el Congreso de los Diputados en forma de proposición no de ley.

Entre tanto, el fuego continúa activo en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, entre otros puntos, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha confirmado su asesoramiento científico-técnico, empleando desde satélites a drones, sobre cuestiones como la evolución prevista del viento o la evaluación de las áreas quemadas, para ayudar a la toma de decisiones en la extinción.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado un plan de ayuda para afectados por los incendios en esta región con 42 medidas y casi 90 millones de euros aprobado este jueves por el ejecutivo autonómico, además de un paquete de inversiones y un plan de reactivación económica y turística.

En las últimas horas, preocupa también el incendio forestal de Fermoselle (Zamora), donde actúan 12 medios aéreos y, entre otros equipos terrestres, dotaciones de bomberos zamoranos, pero también cántabros, salmantinos, gaditanos e incluso serbios.

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En León, la provincia soporta este jueves tres incendios forestales de grado 2 en San Cipriano del Condado, Veguellina y Valdelaloba, que han provocado evacuaciones de varias localidades y otros dos de grado 1 en La Utrera y en Moreda, además de otros fuegos menores.

Sigue ardiendo la Sierra Norte de Guadalajara, donde el fuego ya ha arrasado 33.000 hectáreas de terreno en un siniestro de "magnitud sin precedentes", según la ong SEO/BirdLife, ya que "compromete gravemente" la riqueza ecológica y ornitológica de la zona".

La ola de calor preocupa y mantiene en alerta a distintas comunidades autónomas por el riesgo que supone de más incendios: en Cataluña, los Agentes Rurales han elevado a 102 los municipios en peligro extremo, frente a los 43 que había el miércoles por lo que entre otras medidas se han ampliado las restricciones de acceso a 7 espacios naturales.

Además, la Guardia Civil ha detenido este jueves a dos hombres como presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox (Toledo) el 22 de julio. Al parecer, estaban haciendo trabajos de soldadura o utilizando una radial a pesar de que estaba prohibido.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un individuo de 58 años acusado de provocar intencionadamente el incendio de Carme (Barcelona) que confinó a 33.000 vecinos y dañó algunas viviendas a principios de julio.

También Aragón se encuentra en alerta roja por peligro muy alto de incendios forestales según la previsión diaria de la Dirección General de Gestión Forestal: la acumulación de biomasa en los montes, las altas temperaturas, las características topográfícas y el viento son factores de riesgo.

El fuego puede surgir en cualquier momento, como ha sucedido en Nigüelas (Granada), en el Valle de Lecrín, donde a las 4:50 de la pasada madrugada se ha declarado un incendio contra el cual trabaja el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.

Los siniestros han mostrado de nuevo lo mejor y lo peor del ser humano, reaccionando ante la adversidad.

Entre lo peor, el incremento de los intentos de estafas telefónicas que solicitan donaciones para los damnificados, contra las cuales ha alertado la Guardia Civil, que recomienda a los ciudadanos que contrasten lo que les cuentan por teléfono con la información publicada en organismos oficiales y que no faciliten datos personales ni bancarios ni realicen pago alguno.

Entre lo mejor, el real decreto ley de medidas de protección laboral y social publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que determina la gratuidad de los servicios de asesoramiento notarial y la emisión de notas registrales para localizar el patrimonio inmobiliario de los afectados por el fuego cuando hayan perdido la documentación.