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Sociedad

Fallece a los 62 años el actor Manolo Solo, ganador de un Goya por 'Tarde para la ira'

Efe
30/07/2026 17:41
Manolo Solo
El actor Manolo Solo
Archivo El Ideal Gallego 
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El actor Manolo Solo, ganador de un Goya a mejor actor de reparto por 'Tarde para la ira' y nominado este año a mejor actor protagonista por 'Una quinta portuguesa', ha fallecido en la madrugada de este jueves a los 62 años, según ha informado la Academia de Cine.

Según ha comunicado su agencia de representación, el velatorio tendrá lugar en el tanatorio de San Isidro durante la tarde de este jueves y mañana viernes.

Nacido en Algeciras (Cádiz) en 1964, trabajó en películas como 'El laberinto del fauno', 'Celda 211', 'Biutiful', 'La isla mínima' o 'El buen patrón' junto a Javier Bardem, además de participar en obras teatrales y televisión.

El director Santiago Segura ha lamentado su fallecimiento en una publicación en su canal de la red social X: "Muy triste por el fallecimiento de Manuel Solo, un gran actor (además de un gran tipo)".

El músico irlandés Glen Hansard, en el concierto en el Festival Blue Balls en Lucerna, Suiza, el 23 de julio de 2019 (reeditado el 29 de julio de 2026).

Muere en un accidente el cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar por 'Falling Slowly'

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También la entidad Aisge, que gestiona a actores y bailarines, de la cual Solo era socio, ha expresado su tristeza ante la muerte del actor, "un hombre de talento estratosférico y sagacidad fuera de lo común", y ha recordado su participación en la Revista Actúa en 2022 con una entrevista "inolvidable sobre lucidez y compromiso".

Licenciado en la Universidad de Sevilla en Ciencias de la Educación, nunca ejerció de profesor. Manolo Solo quiso ser rockero.

La música le ha acompañado toda su vida como compositor, instrumentista y cantante, integrando grupos como Los relicarios, Combo crónico o Los kevin bacons.

Tras matricularse en el Instituto del Teatro de Sevilla y dejarlo en el segundo curso para formarse y trabajar en doblaje, puso voz a personajes de series como 'Dragon Ball Z' o 'Rex, un policía diferente'.

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Su debut en la pantalla grande fue con 'El vivo retrato', en 1986, y, desde entonces, no paró de actuar.

Ha trabajado a las órdenes de Alberto Rodríguez, Guillermo del Toro, Fernando Franco, Fernando León, Iñárritu, Isabel Coixet, José Luis Cuerda, Álex de la Iglesia, Alejandro Amenábar o Manuel Martín Cuenca.

Y para el teatro ha trabajado en 'Mrs. Dalloway', 'Smocking Room', 'Las guerras correctas de G. Ochoa', 'El inspector', 'Ruz/Bárcenas', 'Los cuerpos perdidos', 'Días mejores', 'Romeo y Julieta', 'Los últimos días de la peste', 'Bodas de sangre' o 'Las de Caín'.

En 2017 se alzó con el Goya al mejor actor de reparto por 'Tarde para la ira', ópera prima de Raúl Arévalo. El año anterior estuvo nominado al 'cabezón' por primera vez por su interpretación del juez Pablo Ruz en 'B, la película', sobre el caso Bárcenas.

Fue candidato también al Goya a mejor actor protagonista en 2024 con 'Cerrar los ojos', y en 2026 repitió nominación al Goya por un emotivo papel en 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat.

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En 2025 estrenó 'A la cara', sobre los 'haters' en las redes, que le obligó a navegar por ellas pese a darle "un poco de pavor", según explicó en una entrevista con EFE, porque pueden servir como "vehículos para que el odio y la mentira campen a sus anchas con intereses concretos".

También ha trabajado en la serie 'Anatomía de un instante' (2025), sobre el 23F, interpretando al militar Manuel Gutiérrez Mellado.

Solo suma muchos otros galardones: Feroz 2017 por 'Tarde para la ira'; Premio de la Unión de Actores por 'Isla mínima', 'Tarde para la ira' o 'B'; Premio Asecan -Asociación de escritores cinematográficos de Andalucía- a la mejor interpretación masculina por 'El Gran Vázquez', 'El cónsul de Sodoma', 'Amador' y 'Biutiful'.

También el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva a su trayectoria interpretativa 2018; mejor actor por 'El tren de la bruja' en los festivales de cortos de Laguardia -Álava- (2004), Fescurts de Torelló -Barcelona- (2004) y Tabloid Witch Award de Los Ángeles (2010).

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