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Sociedad

Un incendio descontrolado quema ya 10.000 hectáreas desde Castellón

Efe
29/07/2026 10:58
Labores de extinción en una localidad de Castellón
Labores de extinción en una localidad de Castellón
EFE
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El fuego avanzaba sin control este miércoles en el este de España después de quemar 10.000 hectáreas forestales, con varios rebrotes durante el martes, mientras que la evolución de los incendios mejora en el centro del país, tras destruir más de 85.000 hectáreas.

Las aeronaves comenzaron a trabajar a primera hora de hoy en la extinción del incendio que comenzó el sábado pasado en Vall d'Uixó, en la provincia oriental de Castellón, una operación que se vio dificultada la víspera por las condiciones atmosféricas, informó el consorcio provincial de bomberos.

El perímetro del siniestro es ya de 75,5 kilómetros, aunque el número de personas evacuadas por prevención se redujo a 10.000, informaron las autoridades.

Un hombre observa uno de los pinares arrasados por el incendio de Burgohondo, en Ávila

Las llamas evolucionan de forma favorable pero preocupa el calor

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En el suroeste de Madrid, la intensidad del fuego disminuyó la noche pasada con la mejoría de las condiciones atmosféricas y los trabajos terrestres para contener el extenso perímetro del siniestro, vigilar nuevos focos y refrescar terreno, con unas 34.000 hectáreas devastadas hasta el momento.

El Gobierno se mostró prudente debido a la nueva ola de calor que comienza este miércoles.

Aún quedan 11.000 personas evacuadas en Madrid, mientras que las restricciones terminaron para otros 44.000 afectados entre desplazados y confinados.

En la provincia limítrofe de Ávila, con más de 50.000 hectáreas quemadas (el peor incendio de la historia de España), las autoridades informaron también de una evolución favorable de las operaciones de control y estabilización, y algunos residentes de numerosos municipios pudieron regresar a casa.

Además de la pérdida incalculable de patrimonio natural, el fuego destruyó cientos de casas, automóviles, fábricas, establecimientos comerciales, explotaciones agropecuarias e infraestructuras, y obligó interrumpir la circulación de numerosas carreteras. 

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