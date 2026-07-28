Las llamas evolucionan de forma favorable pero preocupa el calor

Un hombre observa uno de los pinares arrasados por el incendio de Burgohondo, en Ávila Raúl Sanchidrián (Efe)

a situación en los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo evolucionó favorablemente este martes, con varios realojos y desconfinamientos de municipios, y aumentaron a 10.000 las hectáreas arrasadas en la Vall d’Uixó, en Castellón.

No obstante la nueva ola de calor que amenaza a España es la gran preocupación para gestionar la situación actual.

Los incendios activos en el centro, sin estabilizar, mejoraron tras una jornada de mucho trabajo de extinción y, después de bajar al nivel 1 de emergencia el de Almorox (Toledo), tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Ávila se realojaron y desconfinaron varios municipios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska solicitó a los realojados tomar “medidas de autoprotección como mascarillas”.

Valoración meteorológica

En Castellón, en cambio, el fuego en Vall d’Uixó calcinó ya 10.000 hectáreas, con un perímetro de 75,5 kilómetros.

El diputado de Bomberos de la Diputación de Castellón, David Vicente, advirtió de que continuaba “muy activo” y se habían producido varias reproducciones en los diferentes frentes a mediodía.

Vicente explicó que la orografía del terreno es “muy complicada” y “las condiciones meteorológicas tampoco están ayudando” justo antes de que hoy entre una nueva ola de calor en España, pero que los técnicos estaban valorando esa meteorología para adaptar las técnicas de extinción a las circunstancias cambiantes.

Pese a todo, los alrededor de 3.000 vecinos de Vilavella regresaron a sus viviendas, aunque deberán cumplir temporalmente un confinamiento domiciliario, y se decretó levantar parcialmente el confinamiento en La Vilavella, Betxí y Onda.

“Pequeñas reproducciones”

El incendio de Burgohondo, el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, tuvo una evolución “bastante favorable”, según el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

No obstante, se produjeron “pequeñas reproducciones” que estaban siendo controladas por los medios desplazados al incendio, con un perímetro de más de 160 kilómetros.

Grande-Marlaska aseguró que los focos de Casillas y Mijares “han evolucionado positivamente”. La mejoría permitió realojar cinco municipios y desconfinar dos.

Además, Grande-Marlaska explicó que el resultado del trabajo de todas las fuerzas de extinción invitaba al optimismo en la zona norte del pantano de San Juan y en las inmediaciones de Valdemaqueda, en la Comunidad de Madrid.

Grande-Marlaska anunció en el puesto de mando de Navalcarnero, el realojo de diez municipios y el desconfinamiento, con excepciones en algunas áreas, de cuatro.

Según fuentes de Interior, la “evolución favorable de los incendios declarados en la provincia de Toledo ha permitido una reducción significativa de la situación de riesgo”, lo que hizo posible “el realojo de la práctica totalidad de la población o evacuada”.

Balance del año

En lo que va de año, son ya 173.651,46 las hectáreas (ha) quemadas en España, casi seis veces más que en el mismo período de 2025 –29.817 ha–, según datos difundidos ayer por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, se contabilizan 35 grandes incendios forestales en el país, frente a los siete identificados durante el mismo tramo en 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por 211 episodios catastróficos, en su mayoría incendios forestales, ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio, en 14 comunidades autónomas.