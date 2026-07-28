Ayuso se muestra optimista con la posibilidad de comenzar los realojos en Madrid tras el incendio

Vista de los efectos provocados por el incendio de Madrid EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado optimista con la posibilidad de plantear el realojo de varios municipios tras la evolución favorable de los incendios que afectan a la sierra oeste de Madrid.

"La situación de los incendios mejora poco a poco", ha escrito este martes la presidenta regional en su cuenta en la red social X.

Ayuso se ha mostrado optimista y ha considerado que gracias al "impresionante trabajo de los servicios de bomberos", se puede planear el retorno seguro de los vecinos evacuados a sus hogares.

La presidenta ha querido mostrar también su reconocimiento a todos los servicios públicos volcados en la emergencia por "su enorme esfuerzo y resistencia".

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La Comunidad de Madrid ha informado en la mañana de este martes de que la zona más crítica en estos momentos es el entorno del río Cofio, donde las labores durante la noche "han sido positivas".

No obstante, el aumento de las temperaturas previsto volverá a marcar los trabajos de extinción, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En la región hay alrededor de 31.865 personas evacuadas y 26.316 confinadas, según datos del Ministerio del Interior.

En X, la Comunidad de Madrid también ha informado a las 10:00 horas de que en los trabajos de extinción trabajan trescientos efectivos del cuerpo de bomberos, bomberos forestales y agentes forestales de la región, cincuenta vehículos terrestres y hay diez medios aéreos disponibles.

El fuego ha quemado aproximadamente 34.000 hectáreas en la región madrileña.

En total, hay más de 56.500 personas afectadas por el incendio, doce municipios evacuados y cuatro municipios confinados.

Más de 3.000 personas permanecen en los ⁠veinticuatro puntos de acogida habilitados en veintiún municipios.

Hay trece carreteras cortadas en la Comunidad de Madrid y 87 autobuses del Consorcio Regional de Transportes (CRTVM) movilizados para actuaciones de emergencia.

Más de 1.300 personas han sido evacuadas de residencias y centros de políticas sociales.

La Administración regional tiene en seguimiento a 1.600 personas en situación de dependencia en domicilio o en puntos donde han sido desplazados.

El Servicio de Emergencia Social actúa en veintiún dispositivos en dieciocho municipios.

Diecisiete escuelas infantiles, con 309 alumnos, permanecen cerradas.

Hasta el momento del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) ha realizado más de 2.000 atenciones.

El SUMMA 112 tiene movilizados 380 profesionales y 150 vehículos.

Permanecen abiertos los centros de salud de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Santa María de la Alameda.

También están abiertos los Puntos de Atención Continuada (PAC) de San Martin de Valdeiglesias y Villa del Prado.