Sigue ardiendo el centro de España y mejora el fuego en la Vall d’Uixó

Un hidroavión realiza tareas de extinción en la Vall d’ Uixó durante este lunes Andreu Esteban (Efe)

Con una nueva ola de calor en el horizonte este miércoles, el centro de España continúa ardiendo con focos sin estabilizar en Madrid, Ávila y Toledo que han arrasado alrededor de 80.000 hectáreas y han afectado a más de 90.000 personas, mientras mejora el incendio de la Vall d’Uixó, en Castellón.

Entre estos cuatro focos, los principales activos en España, hay más de 170.000 afectados entre confinados y desalojados, con el de Ávila como el fuego más devastador de todos los registrados históricamente en el país al haber calcinado más de 50.000 hectáreas (ha).

A ello hay que sumar las 28.000 ha de Madrid, las 2.000 en Toledo y las 8.500 ha de la Vall d’Uixó: un total de alrededor de 89.000.

labores de cosecha

Para el centro de España, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, suspendió ayer las labores de cosecha con maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el período de emergencia por los incendios.

El Gobierno tomó esta medida al entender que “la realización de labores de cosecha mediante maquinaria en las zonas afectadas constituye un factor de riesgo significativo”, especialmente con “condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables” debido a las altas temperaturas y la baja humedad relativa.

El incendio declarado el pasado miércoles en Burgohondo, Ávila, cumplió cinco días con cerca de 40.000 personas afectadas en 16 municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos provocados por el viento.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, mostró ayer “cierto optimismo”, aunque avisó de que el fuego no estaba controlado.

Disminución de avance

Mientras, los incendios de Madrid disminuyeron en su avance y permitieron que los medios de extinción actuasen sobre ellos, aunque el fuego seguía activo y sin estabilizar con tres frentes.

El incendio ha calcinado ya 28.000 ha y aglutina 300 efectivos de los bomberos de la comunidad, bomberos y agentes forestales, así como 50 vehículos terrestres y ocho medios aéreos de la región. Son 13 las localidades evacuadas y cinco las confinadas.

En Toledo el fuego ha provocado la evacuación de alrededor de 6.200 personas, aunque la evolución hizo que la Junta de la comunidad estudiase rebajar el nivel de emergencia a dos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró estar “esperanzado” con el objetivo de que el fuego no avance a través del valle del Tiétar y por la localidad toledana de Almorox.

Castellón

El incendio de Vall d’Uixó ya no estaba fuera de la capacidad de extinción. Sin embargo, hasta la medianoche de este lunes se mantienen la mayor parte de los desalojos de las 16.000 personas evacuadas de 18 localidades y urbanizaciones y el confinamiento de cerca de 64.000 vecinos de los municipios de la Vall d’Uixó, Onda y Betxí.

La Generalitat autorizó la vuelta a casa a los vecinos de cuatro barrios de la Vall d’Uixó, que tendrán que permanecer confinados hasta las 08.00 horas deeste martes.

Asimismo, en la reunión del Centro de Coordinación de este martes a las 10.00 horas se valorará desconfinar o dejar volver a sus casas en otros municipios del entorno, según la evolución durante la noche de un incendio que ha arrasado 8.500 ha, cuenta con un perímetro de 72 kilómetros y en el que participan más de 400 efectivos terrestres y 25 medios aéreos.