Los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

Efectivos de la Guardia Civil controlan el acceso a las localidades próximas al incendio en la carretera M512 EFE

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias debido a los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón.

Asimismo, la DGT ha instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.

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En la Comunidad de Madrid, permanecen cortadas la M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos.

En la provincia de Toledo permanecen cerradas al tráfico la CM-5001 en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375 en El Real de San Vicente; la CM-5005, la CM-543 y la TO-1451 en Escalona; la CM-5006 y la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100 en San Román de los Montes; la TO-1364 y la TO-1368 en Castillo de Bayuela; la TO-1385 en Almendral de la Cañada, y la TO-1560 en Almorox.

En Ávila, las carreteras afectadas son la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar, y la N-403 a la altura de Las Cruceras.

Por último, en la provincia de Castellón continúan cerradas la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.