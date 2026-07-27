Existe una petición de firmas para que se repita la final del Mundial 2026

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de verificación por WhatsApp si, tal y como circula en redes sociales, existe una petición de firmas en Argentina para que se vuelva a jugar la final del Mundial 2026.

La petición sí es real. Fue registrada en la plataforma Charge.Org para pedir a la FIFA que repita la final del Mundial 2026, pero no es vinculante. Además, el organismo no se ha pronunciado en relación a la petición.

Existe una petición de firmas en Argentina para que se vuelva a jugar la final del Mundial 2026

La petición es real y fue registrada en la plataforma Charge.Org con el objetivo de reunir firmas para instar a la FIFA a que se repita la final del Mundial 2026. No obstante, se trata de una acción no vinculante. La razón por la que se solicita repetir el encuentro es “la actuación polémica y corrupta del árbitro.”

“Es una decepción monumental para los jugadores, entrenadores y, sobre todo, para los fanáticos que ansían ver un juego decidido por el talento y la dedicación en el campo, y no por decisiones arbitrales amañadas. Varios videos circulan en las redes sociales mostrando decisiones del árbitro que claramente favorecieron a un equipo sobre otro, alterando el curso natural del partido”, se puede leer en la justificación de la petición que, a 24 de julio, supera las 96.000 firmas.

No obstante, en este momento no hay ninguna constancia que la FIFA se haya pronunciado en relación a esta petición.

INFOVERITAS verifica que…

Es cierto que existe una petición en la plataforma Change.org para solicitar que se repita la final del Mundial 2026 bajo el argumento de que el árbitro actuó de forma corrupta, alterando el curso natural del partido que acabó con la derrota de Argentina.