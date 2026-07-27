El incendio de Ávila: noche complicada por el viento y 40.000 desalojados tras cinco días

Casa quemadas en los alrededores de el embalse de El Burguillo por el incendio que se originó en Burgohondo EFE

El incendio declarado el pasado miércoles en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.

Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Miyares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.

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El último sector afectado por el viento esta madrugada ha sido el situado entre el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, y el área próxima a El Tiemblo (Ávila) donde el aire ha provocado pequeños brotes y reactivaciones ya bajo control.

A partir de las cinco de la madrugada la situación del viento ha mejorado, ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.