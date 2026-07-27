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Sociedad

El fuego en Madrid disminuye su avance, pero sigue activo y sin estabilizar con tres frentes

Efe
27/07/2026 10:30
Miles de personas proceden a la evacuación de los municipios afectados
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EFE
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Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo al norte del pantano de San Juan.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han insistido en pedir a la ciudadanía que siga extremando la precaución y se informe de la evolución de la situación por fuentes oficiales.

Efectivos de la Guardia Civil controlan el acceso a las localidades próximas al incendio en la carretera M512

Los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

Más información

Hasta la tarde del domingo, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo habían calcinado 77.000 hectáreas, de ellas 50.000 en la provincia abulense, más de 25.000 en la Comunidad de Madrid y más de 2.000 hectáreas en Toledo.

Había unas 90.000 personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo. En la Comunidad de Madrid, 55.000 vecinos han sido desalojados, evacuados o confinados.

En la Comunidad de Madrid, permanecen cortadas la carretera M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos. 

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