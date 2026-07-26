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Sociedad

Punch, el macaco japonés abandonado que se viralizó por su peluche, celebra su primer cumpleaños

Efe
26/07/2026 10:43
Punch juega con su inseparable peluche
Punch juega con su inseparable peluche
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El popular mono Punch, un macaco japonés abandonado al nacer que conquistó al mundo con su inseparable peluche de consuelo, celebró este domingo su primer cumpleaños en el zoológico de la ciudad nipona de Ichikawa, el este de Tokio.

Desde primera hora de la mañana, los visitantes dejaron numerosos mensajes de felicitación, indicó el zoológico a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

El parque recibió más de 2.500 tarjetas de felicitación desde Japón y de otras partes del mundo, de las que aproximadamente un millar se están exhibiendo actualmente en la zona de descanso del zoológico, según informó el periódico 'Yomiuri'.

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Debido a que no es posible exhibirlas todas a la vez, el período de la exposición, que inicialmente estaba programado hasta el 9 de agosto, se dividirá en dos fases, con un cambio planeado para la segunda fase, que comenzará el 11 de agosto y terminará el 30.

Punch juega con su inseparable peluche

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A pesar de la lluvia, los truenos y las altas temperaturas de la jornada, cientos de personas acudieron al parque zoológico, con una afluencia similar a la que experimentó a principios de año, cuando el macaco se volvió viral.

Punch fue criado por el personal del zoológico tras ser rechazado por su madre al nacer en julio de 2025. Le dieron un peluche de orangután que se convirtió en una especie de sustituto materno.

Su vínculo lo convirtió en una de las principales atracciones del zoo, que vio multiplicadas sus visitas. 

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