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Sociedad

La Velada del Año VI, el espectáculo 'Gen Z' que ha vuelto a conquista el mundo desde España

Millones de personas vieron por internet el evento, que tuvo lugar en Sevilla

Efe
26/07/2026 10:30
Un momento del combate entre el influencer argentino Gero Arias y el youtuber español Viruzz
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EFE
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La Velada del Año VI de Ibai Llanos ha sido un espectáculo de cifras superlativas -millones de espectadores por Internet, 80.000 asistentes presenciales, más de ocho horas de duración- que este sábado ha conquistado el mundo desde Sevilla con la 'Genz Z' como protagonista.

La Velada ha presentado una propuesta como la película ganadora del Oscar 'Todo a la vez en todas partes' por su mezcla de una ingente cantidad de cosas al mismo tiempo: música (de Juanes, Taburete, Bad Gyal, Metrika, Yandel o Eladio Carrión), boxeo, Belén Esteban, máquinas de puñetazos, tatuajes, un dragón, un león y muchísima, muchísima juventud.

El espectáculo -diez creadores de contenido, 'influencers' o 'youtubes' boxeando por parejas con música en vivo entre combate y combate- tenía tres grandes peleas 'estrella': Fabiana Sevillano y La Parce (la primera jugaba en casa); Plex y FernanFloo (por el reciente noviazgo de Plex con la cantante Aitana); e IlloJuan y The Grefg.

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Ninguno decepcionó. Tampoco el de Fabiana Sevillano, primero de la noche y quien perdió el combate, sí, pero se ganó al público con su entrada acompañada con la banda de Semana Santa de La Virgen de los Reyes y al son de la marcha 'El Galileo'.

La Velada ha sido un estímulo constante con luces de todos los colores, pantallas gigantes, fuego junto a un escenario móvil... Un espectáculo a la medida de una 'generación Z' que vive al ritmo vertiginoso del TikTok.

Plex ha llegado al cuadrilátero como un guerrero mitológico, sobre un hipogrifo y, justo antes de saltar al cuadrilátero, se ha besado con su pareja, la cantante Aitana, gesto que ha repetido tras ganar a FernanFloo.

El otro gran combate ha empezado con la entrada de The Grefg con la música en vivo de Farruko y luego con IlloJuan, que ha hecho lo propio a ritmo de rap y una multitud entre la que estaba Lola Índigo, aunque el primero se ha llevado la victoria.

Hubo otros momentos destacados, como la entrada de Clresss al ritmo de 'Toto de loca' de Métrika, aunque no le ha valido de amuleto, puesto que ha perdido el combate. Más celebrada aún ha sido la llegada de Roro subida a hombros de un dragón, con música de 'Juego de Tronos' y su novio, el famoso Pablo, de caballero abriendo el paso. Su oponente, Sandy Rivers, ha entrado en una alegoría de su México natal con un alebrije XXL y piñatas.

El guiño a un público más maduro con Juanes y su 'Camisa negra' o 'A Dios le pido' no ha bajado el diapasón de La Velada, donde hasta las publicidades han sido espectáculo rápido, como ha ocurrido con la aparición de Joan Pradells, Pablo Vera o Belén Esteban.

En el transcurso de la noche, además de la multitud de estímulos simultáneos, se ha mantenido otra constante: el enfrentamiento entre Argentina y España que viene desde la final del Mundial de fútbol. En el estadio de La Cartuja han estado Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, ambos parte de la selección nacional que se llevó el triunfo el pasado 19 de julio en Nueva York.

Si ha habido tres combates clímax, su antítesis ha estado en momentos como la entrada de Tatiana Kaer, seguida de un tigre de metal y Marta Díaz, a la que acompañaba un león que parecía de cristal con de una animación en las pantallas hecha con Inteligencia Artificial, algo criticado en las redes sociales.

Un fallo técnico en el escenario móvil, que ha parado el espectáculo y obligado a Ibai y sus contertulios a ganar tiempo hablando -"ya no sabemos qué más decir, que vuelva Belén Esteban", ha bromeado uno- ha sido otro de los momentos flojos de la noche.

La Velada ha ido ganando intensidad desde ahí con los combates de Plex e IlloJuan, la actuación de Anuel AA, quien ha usado como micrófono un crufijo rojo del tamaño de su torso, ha aparecido Bad Gyal, muy celebrada entre el jovencísimo público asistente y ha cantado Yandel en formato sinfónico.

La noche también ha tenido un combate sin cascos -el resto sí que lo han usado- entre el español Viruzz y el argentino Gero Arias, quien ha tirado a la lona a su oponente de un derechado y también se ha recordado al creador de contenido argentino Gaspi, muerto recientemente y por el que se ha guardado un minuto de silecio ante la presencia de sus emocionados padres y hermano.

La Velada ha sido una suerte de 'Todo a la vez en todas partes' con una sucesión de combates, músicas y luces que ha acabado con la siempre difícil tarea de desalojar el estadio de La Cartuja y con la promesa de nueva edición el próximo año. 

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