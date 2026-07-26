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Sociedad

La noche ha sido "larga" en la Vall d'Uixò, que ha visto acercarse el fuego al casco urbano

Efe
26/07/2026 10:45
Agentes de la Guardia Civil en un cruce de La Vall d'Uixò a primera hora de hoy domingo donde continúa el incendio forestal declarado este sábado en este municipio castellonense
Agentes de la Guardia Civil en un cruce de La Vall d'Uixò a primera hora de hoy domingo donde continúa el incendio forestal declarado este sábado en este municipio castellonense
EFE
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La noche ha sido "larga" y "complicada" en la Vall d'Uixò (Castellón), donde este sábado se inició un incendio forestal que ha obligado a desalojar por el momento a más 16.000 personas más de una quincena de municipios, y que ha visto cómo el fuego se acercaba peligrosamente a su casco urbano.

Así lo han explicado a EFE fuentes municipales, que han pasado la noche en vela pendientes de la evolución de este fuego, cuyo perímetro supera los 21 kilómetros y que permanece aún "fuera de control".

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Según han señalado, lo peor se vivió a partir de las 23 horas cuando el incendio "se descontroló" y las llamas amenazaron con entrar en el caso urbano de la Vall d'Uixò, pero "por suerte", han apuntado, los servicios de extinción "atacaron rápidamente y han estado protegiendo la ciudad".

De este municipio de unos 35.000 habitantes, situado el sureste de la provincia de Castellón, se ha desalojado a unas 7.000 u 8.000 personas de varios barrios, el último durante esta madrugada, y han sido realojadas en un polideportivo o en casas de familiares..

"La noche ha sido larga y complicada", reconocen las mismas fuentes, aunque precisan que la mañana está siendo por el momento "más tranquila" el municipio y ahora la alcaldesa, Tania Baños, se desplazará a Moncofa para ver cómo han pasado la noche las personas evacuadas. 

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