El incendio que afecta a Ávila es ya el mayor de la historia de España

Un avión realiza una descarga con retardante en la localidad de Betxí, en la Vall d’Uixó Manuel Bruque (Efe)

El incendio en Burgohondo, Ávila, es ya el mayor de la historia reciente de España, con 50.000 hectáreas (ha) calcinadas, y la situación seguía este domingo siendo “compleja”, aunque la evolución en el control de las llamas era “muy positiva”, con algunos focos “consolidados”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció en el puesto de mando unificado de Navalcarnero, Madrid, que el incendio de Ávila quemó 50.000 ha y se convirtió en el mayor de la historia, superando las 37.765 del incendio de agosto del pasado año en Larouco, Quiroga y Oencia –entre las provincias de Ourense, Lugo y León–.

En conjunto, los incendios de Ávila, Madrid y Toledo dejaron ya 77.000 ha arrasadas: 50.000 en el de Burgohondo, 25.000 en la sierra madrileña y 2.000 en la provincia castellanomanchega, en un perímetro de un total de 280 kilómetros.

Las llamas que afectan a la Vall d’Uixó, en Castellón, avanzan descontroladas y hay 16.000 desalojados

A estos focos se suma la preocupación por el incendio de La Vall d’Uixò, en Castellón, que continuaba fuera de control con más de 6.500 hectáreas quemadas y que obligó a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios.

El fuego de la Vall d’Uixó, con un perímetro de 48 kilómetros y contra el que trabajan unos 450 efectivos y una veintena de medios aéreos, avanzaba sin control y las previsiones no eran buenas.

Está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite hoy la zona afectada. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó que “no parece” que el incendio se produjese por causas naturales, aunque precisó que todas las líneas de investigación permanecían abiertas.

La situación en el fuego de La Mierla, en Guadalajara, mejoró y se levantaron las medidas de evacuación y confinamiento, después de que durante los últimos días se autorizara de forma escalonada el regreso de los vecinos desalojados.

Zonas gravemente afectadas

Sánchez avanzó que este martes el Consejo de Ministros aprobaría el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

El jefe del Ejecutivo destacó ayer en el puesto de mando avanzado de Navaluenga que la evolución era “muy positiva” en el control de los incendios del centro de España, declarados emergencia nacional, y que algunos focos se encontraban ya “consolidados”.

Por su parte, Aagesen resaltó por la tarde que la situación seguía siendo “compleja” y que por tanto todos los medios continuaban trabajando. Además recordó que actuar “unidos” es “fundamental”, así como hacerlo con “anticipación”.

Los fuegos obligaron a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas en las tres provincias.

El Gobierno decidió la evacuación de 39 municipios: 16 en Ávila, doce en Madrid y once en Toledo.

Siete localidades permanecían confinadas en Ávila y Madrid, a las que se sumó en la tarde de ste domingo el pueblo madrileño de Villa del Prado.

La urbanización El Encinar del Alberche en dirección Villa del Prado fue también evacuada.

Además había 41 carreteras secundarias cortadas: 14 en Toledo, doce en Ávila, ocho en Madrid y siete en Castellón, según datos de Interior.

Detención

Como consecuencia del fuego de Burgohondo, la Guardia Civil detuvo a una persona e investiga a otra por un delito de incendio forestal, procedimiento en el que se personará como acusación la Junta de Castilla y León.

En las labores de extinción participan medios de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos de once comunidades y cuatro ayuntamientos y entidades locales.

La UME mantiene desplegados 1.500 militares en todo el territorio y 500 medios para intentar hacer retroceder las llamas.