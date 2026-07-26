Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El incendio de Murias (León) está perimetrado en un 75 % pero preocupa la zona norte

Efe
26/07/2026 10:47
Área devastada por el incendio de Murias de Ponjos
Área devastada por el incendio de Murias de Ponjos
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El incendio de Murias de Ponjos (León) se encuentra ya perimetrado en un 75 %, aunque preocupa la evolución en la zona norte, "con un cierre manual y en precario" y que con la previsión de cambio de viento de norte a sur a media mañana podría poner en peligro las localidades de Rosales y Folloso.

Así lo ha explicado este domingo el jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de León, José Carlos García.

Autobuses de la Comunidad de Madrid trasladan a los vecinos de la localidad madrileña de Cadalso de los Vídrios en el desalojo del municipio

Previsión compleja en Madrid y Ávila: unos 73.000 evacuados y 20.000 hectáreas quemadas

Más información

Las llamas mantienen desalojados las localidades de Rosales, Ponjos, Folloso, Andarraso y Murias de Ponjos, con más de 80 vecinos evacuados en un incendio que mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

Aunque durante la noche el fuego se ha estabilizado gracias a la bajada de la temperaturas y el aumento de la humedad, el viento mantiene en alerta al amplio dispositivo desplegado, al que se han unido medios aéreos con las primeras luces del día.

En los trabajos de extinción trabajan en estos momentos 11 agentes medioambientales y celadores, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos bulldozer, dos brigadas helitransportadas, a los que se suman dos helicópteros y un puesto de mando.

El incendio comenzó durante la tarde del pasado miércoles, al parecer por causas accidentales, y en la noche del jueves ya se declaró el IGR-2 por la amenaza a poblaciones.

A los vecinos evacuados se les ha ofrecido para su alojamiento el albergue ubicado en las escuelas de Riello. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Artefactos pirotécnicos intervenidos durante las fiestas de Arteixo y Culleredo

La Guardia Civil requisa 20.000 artefactos pirotécnicos en las fiestas de Arteixo y Culleredo
Redacción
IDE2106P35_c

Rabanne abre un nuevo capítulo: Puig confía en Olivier Rousteing para liderar la dirección creativa
Natalia Alcayde
Área devastada por el incendio de Murias de Ponjos

El incendio de Murias (León) está perimetrado en un 75 % pero preocupa la zona norte
EFE
Agentes de la Guardia Civil en un cruce de La Vall d'Uixò a primera hora de hoy domingo donde continúa el incendio forestal declarado este sábado en este municipio castellonense

La noche ha sido "larga" en la Vall d'Uixò, que ha visto acercarse el fuego al casco urbano
EFE