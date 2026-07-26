El incendio de Murias (León) está perimetrado en un 75 % pero preocupa la zona norte

Área devastada por el incendio de Murias de Ponjos EFE

El incendio de Murias de Ponjos (León) se encuentra ya perimetrado en un 75 %, aunque preocupa la evolución en la zona norte, "con un cierre manual y en precario" y que con la previsión de cambio de viento de norte a sur a media mañana podría poner en peligro las localidades de Rosales y Folloso.

Así lo ha explicado este domingo el jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de León, José Carlos García.

Previsión compleja en Madrid y Ávila: unos 73.000 evacuados y 20.000 hectáreas quemadas Más información

Las llamas mantienen desalojados las localidades de Rosales, Ponjos, Folloso, Andarraso y Murias de Ponjos, con más de 80 vecinos evacuados en un incendio que mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

Aunque durante la noche el fuego se ha estabilizado gracias a la bajada de la temperaturas y el aumento de la humedad, el viento mantiene en alerta al amplio dispositivo desplegado, al que se han unido medios aéreos con las primeras luces del día.

En los trabajos de extinción trabajan en estos momentos 11 agentes medioambientales y celadores, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos bulldozer, dos brigadas helitransportadas, a los que se suman dos helicópteros y un puesto de mando.

El incendio comenzó durante la tarde del pasado miércoles, al parecer por causas accidentales, y en la noche del jueves ya se declaró el IGR-2 por la amenaza a poblaciones.

A los vecinos evacuados se les ha ofrecido para su alojamiento el albergue ubicado en las escuelas de Riello.