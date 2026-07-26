El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar

Columnas de humo sobre la localidad madrileña de Cadalso de los Vídrios EFE

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que al amanecer de este domingo, el incendio que afecta a la Sierra Oeste en la región continúa activo y sin estabilizar.

La Delegación asegura a través de sus redes sociales que la disminución del avance del incendio durante la madrugada ha permitido al operativo actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control, con prioridad absoluta en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas.

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No obstante, el incendio continúa activo y sin estabilizar.

Para lo que resta de jornada, la previsión es que las condiciones meteorológicas para atacar las llamas van a estar marcadas por las altas temperaturas, la baja humedad y la incertidumbre sobre la evolución del viento, un factor que seguirá condicionando los trabajos de extinción.

Delegación informa también que continúan desplegados todos los medios disponibles, estatales, autonómicos e internacionales, trabajando de forma coordinada para seguir avanzando en la contención del incendio.