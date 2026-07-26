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Sociedad

El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar

Efe
26/07/2026 10:34
Columnas de humo sobre la localidad madrileña de Cadalso de los Vídrios
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EFE
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La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que al amanecer de este domingo, el incendio que afecta a la Sierra Oeste en la región continúa activo y sin estabilizar.

La Delegación asegura a través de sus redes sociales que la disminución del avance del incendio durante la madrugada ha permitido al operativo actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control, con prioridad absoluta en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas.

Autobuses de la Comunidad de Madrid trasladan a los vecinos de la localidad madrileña de Cadalso de los Vídrios en el desalojo del municipio

Previsión compleja en Madrid y Ávila: unos 73.000 evacuados y 20.000 hectáreas quemadas

Más información

No obstante, el incendio continúa activo y sin estabilizar.

Para lo que resta de jornada, la previsión es que las condiciones meteorológicas para atacar las llamas van a estar marcadas por las altas temperaturas, la baja humedad y la incertidumbre sobre la evolución del viento, un factor que seguirá condicionando los trabajos de extinción.

Delegación informa también que continúan desplegados todos los medios disponibles, estatales, autonómicos e internacionales, trabajando de forma coordinada para seguir avanzando en la contención del incendio. 

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