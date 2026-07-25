Previsión compleja en Madrid y Ávila: unos 73.000 evacuados y 20.000 hectáreas quemadas

Autobuses de la Comunidad de Madrid trasladan a los vecinos de la localidad madrileña de Cadalso de los Vídrios en el desalojo del municipio EFE

Los equipos de extinción siguen centrados en los graves incendios de Madrid y Ávila, que tras provocar unos 73.000 evacuados y 20.000 hectáreas quemadas se gestionan ya como un único fuego, con una previsión "compleja" por la incertidumbre del viento; mientras hay otros focos activos en León, Teruel y Córdoba.

Los que más preocupan, los que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila, siguen avanzando sin control y han obligado a evacuar el pueblo madrileño de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se traslada ahora a Navalcarnero.

Desde el jueves y especialmente en las últimas horas, ambos fuegos han forzado la evacuación de 73.000 personas de decenas de pueblos abulenses y de la sierra oeste madrileña, según ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde Cenicientos, donde se han desalojado unas 38.000 personas en la provincia de Ávila y unos 35.000 en Madrid.

Además, esos dos fuegos serán gestionados a partir de ahora como uno solo y se unificará el mando de la emergencia en adelante, tal y como ha avanzado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras visitar la zona afectada en la sierra oeste de Madrid.

Sánchez, que también ha asistido a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, ha dicho que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos aunque confía en que este fin de semana puede abrir "una ventana de oportunidad" para luchar contra este "gravísimo" incendio.

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En lo que va de 2026 ya hay 130.000 hectáreas quemadas por los incendios, ha señalado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Hasta la fecha son ya entre 13.000 y 15.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Ávila y cerca de 10.000 en la región madrileña, según datos proporcionados hoy a primera hora por el Ministerio del Interior, si bien la Comunidad de Madrid eleva la superficie quemada a unas 12.000 hectáreas.

En el Valle del Tiétar, el Gobierno ha decretado la evacuación de nueve municipios, siete de ellos en Ávila y dos en Madrid, según ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

Martín ha explicado que la evolución del fuego en el Valle del Tiétar ha sido "muy intensa" y ha provocado la evacuación de siete municipios abulenses.

En la Comunidad de Madrid, ha añadido, se ha enviado un Es-Alert para evacuar a cerca de 5.000 personas en los municipios de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios.

La "gran preocupación" y la "prioridad absoluta" en estos momento es "salvar vidas y garantizar las evacuaciones seguras" y hasta el momento no se reportan daños personales relevantes, ha dicho.

Por otro lado, el tiempo cambiante que afecta al incendio en la provincia de Ávila condiciona los trabajos de un operativo cuya estrategia de extinción se "adapta a las circunstancia", con unas llamas que se "descuelgan" hacia el Valle del Tiétar, al sur de la provincia.

En León, el incendio declarado en Murias de Ponjos evoluciona favorablemente y mantiene evacuados este sábado a 174 vecinos de la zona, en concreto de Ponjos, Rosales, Folloso, Andarraso, Trascastro e Inicio.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha explicado que ese fuego "ha evolucionado bien gracias a la entrada de vientos del norte con humedad" y se encuentra con Índice de Gravedad Potencial 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

En cuanto al operativo que lucha contra el incendio forestal en Ejulve (Teruel), que afecta a 2.900 hectáreas, ha conseguido esta noche parar el avance de las llamas y contener la amenaza sobre el casco urbano de Cuevas de Cañart, una de las cinco poblaciones que siguen evacuadas de manera preventiva.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado que los trabajos durante la noche han permitido al menos parar el crecimiento del incendio, también en la zona de Cuevas de Cañart, la población que más preocupaba.

Sobre otro incendio, el que afecta a La Cerollera (Teruel), el consejero ha explicado que evoluciona "muy bien" y que hoy seguirán trabajando medios aéreos y cuadrillas en los puntos donde se pueda reproducir con la meta de darlo por estabilizado este sábado.

Por su parte, el de Plan, en el Pirineo oscense, se mantiene dentro de la complejidad del terreno y se espera que ayude en la extinción la bajada significativa de temperaturas y las previsibles tormentas.

En Andalucía, el de Cerro Muriano (Córdoba) declarado en la tarde de ayer tras arder un camión cargado de paja en la carretera N-432, permanece activo y evoluciona favorablemente después de una noche intensa de trabajo para tratar de controlar el fuego. Por otro lado, en Castilla-La Mancha, se han levantado hoy las medidas de evacuación en Semillas, uno de los municipios desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara) el pasado día 16, aunque se mantienen en otras cuatro localidades -Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y El Ordial-.