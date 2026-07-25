Feijóo llama a ser "responsables" ante los incendios: "Todos somos uno"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saluda en la plaza del Obradoiro a turistas y peregrinos EFE

El líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado la necesidad de que las distintas administraciones cooperen para combatir los incendios que afectan a distintos puntos de España --con especial intensidad ahora en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha--; y ha apelado a ser "responsables" y "trabajar juntos" con una premisa: la de ser "todos uno" ante las llamas.

"Vamos a refrescar el ambiente político", ha demandado, en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, donde ha participado en los actos institucionales que conmemoran este 25 de julio el Día de Galicia.

Así, el líder popular ha explicado que ha hablado con los tres presidentes autonómicos más afectados por los fuegos --Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha--, así como con alcaldesas y alcaldes de la Comunidad madrileña. "Estamos trabajando todos y yo espero que cada uno esté en su puesto y a la altura de sus responsabilidades", ha manifestado.

Y en un escenario marcado por el rifirrafe político entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que él no lo calificaría como "peleas". "Creo que hay declaraciones que se comentan por sí solas", ha esgrimido, en relación a las palabras de Puente sobre las comunidades del PP y el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Dicho esto, el que fuera presidente de Galicia, comunidad que ha sufrido de forma reiterada el impacto de los fuegos forestales, ha insistido en que "lo importante es trabajar juntos, atender a la gente y preservar en todo lo que se pueda bienes materiales".

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"Pero sobre todo y por encima de todo, preservar las vidas de las personas", ha sentenciado, antes de pedir que todos los ciudadanos que puedan verse afectados por los incendios "sigan las instrucciones de las autoridades".

En su reflexión sobre los incendios forestales, el presidente ha explicado que España lleva ya varias semanas "con muchos incendios" tras una primavera en la que "ha llovido mucho" y dado que hay "muchas toneladas de combustible en los montes y en los perímetros rurales del país".

Por ello, en primer término, ha llamado a la "extrema precaución" por parte de los ciudadanos, a los que ha pedido que "sigan las instrucciones de las autoridades" y que "no duden" en hacerles caso cuando se les insta a dejar sus viviendas o, por el contrario, a "permanecer dentro de las casas".

Más allá, ha insistido reiteradamente en un mensaje de unidad. "Todos somos uno", ha aseverado, antes de añadir que en España no se puede "tener discusión" alguna sobre la necesidad de "colaborar y trabajar juntos" para salir de una situación que, ha lamentado, "de momento sigue siendo crítica".

En una coyuntura en la que los fuegos han afectado ya a distintas comunidades --ha citado a Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León--, ha derivado el foco a la situación de Ávila y Madrid. Ha incidido en la colaboración de las distintas comunidades, entre ellas Galicia, que han enviado medios.

"Espero y deseo que podamos, a medida que vaya bajando el viento, ir controlando el incendio, perimetrarlo, atacarlo y, posteriormente aplacarlo; que podamos ir dando mejores noticias", ha sentenciado, para lamentar, a renglón seguido, "la situación que están viviendo miles de familias" que están desalojadas y evacuadas, así como las pérdidas materiales, y los daños en infraestructuras y tendidos eléctricos o telefónicos.

"Pero de momento tenemos todas las personas a salvo y esa es la prioridad", ha sentenciado, antes de insistir en que la coyuntura climática marcada por "ráfagas de viento, temperaturas altas y baja humedad" da lugar a una "bomba explosiva" que dificulta controlar las llamas" y da pie "a una situación crítica" como la que afecta a España en las últimas semanas.

En sus declaraciones, Feijóo ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos atiendan a los consejos de quienes dirigen los operativos, convencido de que permitirá "seguir preservando vidas" y ha advertido que "todavía queda mucho", dado que se está "en menos de la mitad de la campaña" de máximo riesgo de incendios.

"Nos queda aún la última semana de julio y el mes de agosto. Si no llueve, la vegetación estará todavía más seca en el mes de septiembre y en la primera quincena de octubre. Por tango, queda mucho trabajo", ha dicho y ha aludido a que los efectivos de brigadas, UME y los ciudadanos que luchan contra las llamas están "agotados".

Por ello, ha apelado a actuar con responsabilidad y "refrescar el ambiente político". "Eso es lo que yo traslado porque creo que es lo mínimo que puede hacer un político es no crear más problemas".