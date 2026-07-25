El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

Bomberos realizan tareas de extinción este sábado en Robledo, sierra oeste de Madrid Efe

El Gobierno amplió este sábado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde el pasado viernes.

La decisión de incluir Toledo bajo el paraguas de la emergencia nacional se adoptó a petición de la dirección operativa de la emergencia por la evaluación de los incendios al pasar al nivel 3 y para asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

La UME se encarga de unificar el mando de la emergencia para coordinar la respuesta En Toledo se ordenó ayer la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ambas situadas en Almorox, mientras permanecía cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

También se complicó la situación de los incendios en Madrid y Ávila con casi 90.000 evacuados y confinados y más de 45.000 hectáreas calcinadas. Asimismo, más de 600 personas mayores de doce residencias tuvieron que ser evacuadas. Además, hay otros focos activos en Castellón, Granada, Teruel, Toledo, León y Córdoba.

Sin control

La máxima preocupación de la jornada se seguía centrando en los fuegos de la Comunidad de Madrid y Ávila, que continuaron sin control y que ya calcinaron al menos 45.000 hectáreas.

Por el avance del fuego se tuvo que evacuar el pueblo madrileño de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se trasladó a Navalcarnero.

En Cenicientos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, advirtió de que la situación estaba “cambiando a gran velocidad” y era “un momento muy crítico”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió a las 20.00 horas el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod) en el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga, en Ávila, que este sábado será visitado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las 10.00 horas, como ya hizo este pasado viernes en Cenicientos.

Sánchez explicó que la situación seguía “siendo compleja” por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos, aunque confiaba en que este fin de semana pudiese abrir “una ventana de oportunidad”.

Según indicó, una decena de comunidades está aportando efectivos y se espera la llegada de medios de Grecia e Italia, además de más de 100 militares del ejército de Portugal desplazados a Ávila.

“Agilidad, coordinación y eficacia en la respuesta”, destacó Sánchez como ejes de actuación en este “gravísimo” incendio.

Pedro Sánchez visita hoy el centro de control ubicado en la localidad de Navaluenga en la provincia de Ávila

El presidente indicó que los focos declarados en Madrid y en Ávila se abordaban ya como “un único incendio”, con un dispositivo unificado de respuesta y coordinación en el que participan medios estatales, autonómicos y locales, así como recursos del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

En lo que va de año ya hay 130.000 hectáreas quemadas por los incendios, señaló Sánchez, que insistió en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó el polideportivo de Pelayos de la Presa, en Madrid, donde se encuentra parte del dispositivo y trasladó su gratitud a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) desplegados en el operativo.

El Gobierno central desplegó en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila a 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la UME, más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil y más de 20 medios aéreos para combatir los incendios, además de 220 agentes de la Policía Nacional y 110 efectivos de Protección Civil.