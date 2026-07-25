Baja la intensidad del incendio en Madrid, que afronta este sábado una jornada "compleja"

Una vecina de la localidad de Villa del Prado observa una zona calcinada por el incendio de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid EFE

Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad", según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé "compleja" por el incremento del viento.

A partir de las 10.00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.

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En cuanto a la red viaria, permanece restringida al tráfico y se autoriza únicamente la circulación de los servicios de emergencia en la M-501, M-507, M-512 y M-533.

Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.

Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

La Comunidad de Madrid mantiene activos 14 puntos de acogida en los que se atiende ya a 2.064 personas desplazadas por los incendios

Los dispositivos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Las Rozas (250), Villamanta (220), Villaviciosa de Odón (215), Móstoles, Alcalá de Henares y Alcobendas (200 cada uno), Brunete (182), Leganés (171), Getafe (150), Alcorcón (102), Villanueva de la Cañada (72), Villamantilla (60), Navalcarnero y Villanueva de Perales (21 cada uno).