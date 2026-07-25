Baja la intensidad del incendio en Madrid, que afronta este sábado una jornada "compleja"
Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad", según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé "compleja" por el incremento del viento.
A partir de las 10.00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.
En cuanto a la red viaria, permanece restringida al tráfico y se autoriza únicamente la circulación de los servicios de emergencia en la M-501, M-507, M-512 y M-533.
Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
La Comunidad de Madrid mantiene activos 14 puntos de acogida en los que se atiende ya a 2.064 personas desplazadas por los incendios
Los dispositivos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Las Rozas (250), Villamanta (220), Villaviciosa de Odón (215), Móstoles, Alcalá de Henares y Alcobendas (200 cada uno), Brunete (182), Leganés (171), Getafe (150), Alcorcón (102), Villanueva de la Cañada (72), Villamantilla (60), Navalcarnero y Villanueva de Perales (21 cada uno).