España declara por segunda vez la emergencia nacional tras el apagón debido a los incendios forestales

Vista de la humareda procedente del incendio forestal en Cenicientos Daniel González (Efe)

La emergencia nacional declarada en la noche del pasado jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril del año 2025 con motivo del apagón eléctrico.

En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades.

Ahora, por los incendios, la solicitó la Comunidad de Madrid y se incluyó a la provincia de Ávila porque por ley el ministro del Interior lo puede decidir a iniciativa propia, informaron fuentes del Ministerio.

Como consecuencia de la declaración de emergencia nacional el ministro del Interior asume la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse.

La ley 17/2015 contempla como emergencias de interés nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico o las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

Declarada la emergencia de interés nacional el titular del Ministerio del Interior asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado; recursos en el ámbito militar, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sanitario, entre otros.

El fin de la emergencia será acordado por la Dirección del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil cuando cesen las circunstancias que motivaron su declaración.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazó al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, Madrid, donde siguió la evolución del fuego en la comunidad madrileña y la provincia de Ávila.

Ayuda europea

Ante la gravedad de la situación en todo el país y especialmente en Madrid y Ávila, el Gobierno central formalizó este viernes la petición de ayuda a la Unión Europea (UE) para hacer frente a los incendios forestales.

Esta es la cuarta de este tipo que realiza ante desastres naturales de envergadura.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) solicitó la activación del mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija.

Ante esta solicitud la Comisión Europea anunció la movilización de cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España.

“Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar”, dijo la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen.

Los cuatro aviones Canadair movilizados forman parte de la flota de la reserva estratégica de la UE, que dispone de 22 aviones, cinco helicópteros y 777 bomberos preposicionados en diferentes países del club comunitario, particularmente en las áreas donde se prevé un mayor riesgo de incendios.

En paralelo, Bruselas también desplegó tres aviones (dos desde Portugal y uno desde Croacia) y dos helicópteros (de Eslovaquia y Chequia) de su flota de reserva para ayudar a combatir los incendios activos en Francia.

La portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, recalcó que “esto es la solidaridad de la UE en acción” y subrayó la “gratitud y respeto” a todas las personas que están luchando contra el fuego en diferentes puntos de la UE.

El presidente del Gobierno califica la situación causada por las llamas de “dramática” y aconseja precaución

Ante la evolución de los incendios que afectan a comunidades como Madrid y Castilla y León, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod), para evaluar los hechos.

Sánchez, calificó de “dramática” la situación que se está viviendo en distintas provincias españolas y también en comarcas de países vecinos, como Francia, y recomendó mucha precaución, seguir las indicaciones y evitar riesgos.

“Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo como el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas”, escribió en su cuenta oficial de la red social X el jefe del Ejecutivo, que recordó que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos, aseguró que estará a su lado en la emergencia y en la recuperación y reiteró su agradecimiento a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Militar de Emergencia (UME), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Sistema de Protección Civil y a todos los servicios de emergencia que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego.

El número de personas desalojadas de las zonas afectas ascendía ayer a un total de 63.000

El número de personas desalojadas por los incendios que arrasan el suroeste de la Comunidad de Madrid y parte de la provincia de Ávila ascendió ayer a 63.000 después de que se diese la orden de evacuar un camping en El Escorial.

Hasta ahora se había ordenado el desalojo de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, a las que se sumaron este viernes Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

En la tarde el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advirtió de que el fuego se dirigía hacia El Escorial y anunció que la UME establecería las líneas de defensa para proteger este municipio.

Martín pidió prudencia a los vecinos de los municipios afectados e instó a los residentes en El Escorial y San Lorenzo a atender las indicaciones de la Policía Nacional que trabajará conjuntamente en esa zona para asegurar el posible confinamiento.

En Ávila, según los datos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había 8.000 desalojados y 5.000 confinados. Un total de 29 carreteras de Madrid (ocho), Ávila (siete) y Guadalajara (14) estaban afectadas por cortes de tráfico.