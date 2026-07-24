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Sociedad

El rosco regresa a Telecinco con Carlos Sobera y 'Rueda la letra'

Efe
24/07/2026 15:06
Patricia Santamarina y Carlos Sobera
Patricia Santamarina y Carlos Sobera
Europa Press
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Carlos Sobera será el presentador del programa 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Telecinco (Mediaset) que incorporará la emblemática prueba del rosco, objeto de litigio en los últimos años entre Mediaset, Atresmedia, la empresa holandesa MC&F y la productora británica ITV por la propiedad intelectual del juego de preguntas.

Rafa Guardiola, director de 'Pasapalabra' en la cadena durante más de una década, asumirá la dirección del programa, que ya se encuentra en las últimas fases de producción de la mano de Bulldog TV.

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El anuncio llega días después de que Mediaset presentara una reclamación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por la marca 'Pasapalabra', nombre del programa que emite Antena 3 (Atresmedia).

Fuentes de Mediaset explicaron a EFE que creen que la marca 'Pasapalabra' les pertenece y que confían en recuperarla en los próximos meses.

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El Tribunal Supremo obligó a Antena 3 a dejar de emitir 'El Rosco' en una sentencia dictada el pasado 21 de mayo, al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a MC&F.

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Tras esa decisión, Antena 3 estrenó 'AlaZ', una nueva prueba final de 'Pasapalabra' que, a juicio de la productora holandesa MC&F, aún "tenía muchas similitudes" con 'El Rosco', por lo que anunció una demanda contra la cadena española.

Atresmedia aseguró que 'AlaZ' no se basa en 'El Rosco', sino que fue creada "de manera independiente" y que las diferencias entre ambas pruebas son "incuestionables". 

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