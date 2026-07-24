Desalojan otros tres municipios de Madrid por los incendios

Columna de humo de uno de los incendios en la Comunidad de Madrid EFE

La dirección del operativo contra el incendio forestal que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid ha ordenado este viernes la evacuación de los municipios de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ante el avance de los focos de fuego que continúa fuera de control .

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en Cenicientos de la medida tras la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada una vez que el Gobierno de España asumió la dirección de la emergencia al declararse el nivel 3 del Plan Estatal de Protección Civil.

Según ha detallado Martín, los incendios forestales declarados en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado están “a punto de fusionarse” en un único frente que avanza hacia Navas del Rey, por lo que se enviará un mensaje de alerta Es-Alert para ordenar la evacuación inmediata de los tres municipios.

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Estos fuegos siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad.

Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca.

Los incendios han provocado el corte de la carretera M-507, entre los kilómetros 28 y 36. Además, se ha restringido el tráfico en la M-501, entre los kilómetros 42 y 59.

Según la Comunidad de Madrid, los tres incendios que afectan a la región "siguen sin estar perimetrados ni controlados pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos".

Los tres incendios son el de Villa del Prado, con afección a Aldea del Fresno; el de San Martín de Valdeiglesias, provocado por un coche ardiendo en la carretera M-501, con afección a Pelayos de la Presa, y el iniciado ayer en Almorox (Toledo) que se reactivó a mediodía.

El Gobierno regional ha advertido de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, complicarán las tareas de extinción.

De acuerdo con los datos de la Comunidad de Madrid, hay más de 10.000 personas evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

En los tres incendios han trabajado toda la noche sobre el terreno más de 270 profesionales entre bomberos, agentes forestales y los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El gobierno regional ha informado también que los servicios sanitarios del SUMMA112 han estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos.