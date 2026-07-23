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Sociedad

Kiko Rivera anuncia que suspende todas sus actuaciones tras sufrir un ictus

Efe
23/07/2026 13:47
Kiko Rivera
EFE
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El DJ y productor musical Kiko Rivera ha anunciado que suspende toda sus actuaciones de verano "por un grave problema de salud", que posteriormente ha concretado que se trata de un ictus.

Se trata, ha recordado, del segundo episodio similar que sufre, aunque "esta vez ha sido un poco más fuerte", indica en sus redes sociales.

"Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", ha añadido.

Ha aclarado que se encuentra buen, con algunas pequeñas secuelas que, "si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo".

"La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", ha añadido, y ha recordado que ha intentado cuidar su salud y seguir adelante, "pero llega un momento en el que uno también necesita paz para vivir."

Así, señala que debe "poner límites y priorizar" su bienestar "por encima de todo", y "no seguir soportando situaciones que ponen en riesgo" su salud.

Aclara que toda la información relacionada con su estado de salud saldrá únicamente de él o de su familia. "Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria. Lamentablemente, he comprobado que hay personas que hablan más de la cuenta, por lo que os pido que no deis credibilidad a nada que no proceda de esas fuentes", ha concluido.

En un mensaje anterior, indicaba que se ha visto en la obligación "de suspender toda la gira de verano prevista".

"Es, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar", ha añadido antes de destacar "la ilusión, el esfuerzo y el cariño" que pone en cada actuación, y cuánto disfruta "compartiendo esos momentos con todos vosotros".

Además, ha agradecido "de corazón el cariño y el apoyo" de sus seguidores, y ha mostrado su confianza en "volver muy pronto, con más fuerza que nunca".

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