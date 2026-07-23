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Sociedad

El funeral de Bonnie Tyler se podrá seguir en línea el 17 de agosto

Efe
23/07/2026 19:33
La cantante británica Bonnie Tyler
Archivo El Ideal Gallego 
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Los admiradores de la cantante británica Bonnie Tyler, fallecida el pasado 8 de julio a los 75 años, podrán seguir en vivo su funeral el próximo 17 de agosto a través de la página web oficial de la artista.

La famosa intérprete de la canción 'Total Eclipse of the Heart' o de 'It's a heartache' murió en un hospital de Portugal a raíz "de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", según su familia.

El funeral tendrá lugar en la iglesia de Santa María en Swansea (Gales), y sus admiradores podrán seguir la ceremonia a través de la página bonnietyler.com y también en las pantallas gigantes de televisión instaladas en el exterior del templo, según la información colgada en su portal oficial.

Concierto de Bonnie Tyler en María Pita Foto Pedro Puig (8)

Muere la cantante Bonnie Tyler

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Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, también fue conocida por éxitos como 'Holding Out For A Hero' y 'Here She Comes', y era una de las voces más reconocibles del pop y el rock.

La artista había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve portugués, país al que se había mudado hace varios años para disfrutar de un clima más agradable que en su Gales natal.

Fue ingresada de urgencia en mayo para esa intervención quirúrgica, tras la cual se le indujo un coma para aliviar sus síntomas.

Bonnie Tyler no estará el día del eclipse en A Coruña: sale del coma pero continúa en "muy mal" estado de salud

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El mes pasado, un portavoz informó de que había salido del coma, aunque su estado era grave, por lo que permaneció ingresada.

Debido a su estado de salud, Tyler se vio obligada a cancelar varias fechas de su gira de verano con la esperanza de regresar a los escenarios antes de finalizar el año.

Hija de un minero y de un ama de casa, la cantante dio sus primeros pasos musicales en locales de Swansea antes de alcanzar notoriedad con el álbum 'The World Starts Tonight' (1977), que incluía los sencillos 'Lost in France' y 'More Than a Lover'.

La fama internacional llegó un año después con el álbum 'Natural Force' y, especialmente con 'It's a Heartache', que alcanzó el cuarto puesto en la lista de sencillos del Reino Unido y el tercer lugar del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

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