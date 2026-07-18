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Sociedad

Víctimas de Adamuz lamentan "el desamparo y la parálisis" seis meses después del accidente

Efe
18/07/2026 11:15
Un momento de una manifestación convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz
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EFE
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Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas, 28 de ellas residentes en localidades de la provincia de Huelva, han denunciado este sábado, al cumplirse seis meses de la tragedia, "el desamparo y la parálisis" que vienen sufriendo.

En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha resaltado la ausencia de avances, y ha advertido de que, para salvaguardar la salud, "sobre todo mental, de las víctimas que quedan vivas y los familiares de los fallecidos, necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible".

A medio año del suceso, los afectados han denunciado que las cosas siguen "prácticamente igual" que el día después del siniestro.

A la lentitud burocrática, precisa Samper, se suma el malestar por la total falta de asunción de responsabilidades políticas y técnicas y, ahora, el temor a un proceso judicial que se dilate demasiado en el tiempo ya que otras asociaciones de víctimas de catástrofes con las que están en contacto "nos hablan de más de una década de años de trámites judiciales, y esto nos asusta muchísimo".

Asimismo, ha criticado que lo sucedido "no haya servido para nada" y que se siga prestando en España un servicio ferroviario "inseguro".

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentra en memoria de los 46 fallecidos en el accidente de trenes en esa localidad cordobesa y por la seguridad ferroviaria, este miércoles en el Congreso de los Diputados

Víctimas de Adamuz homenajean a los fallecidos ante el Congreso para pedir "memoria, justicia y verdad"

Más información

En este punto ha recordado el escrito remitido recientemente por la asociación al Consejo de Ministros y al titular de Transportes, Óscar Puente, exigiendo la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que no se garanticen las garantías básicas de seguridad: "La única respuesta al documento ha sido declaraciones de representantes del Gobierno en medios de comunicación defendiendo el servicio y su prestación: "Las responsabilidades no se han asumido en ningún momento, todo lo contrario".

En el plano económico, ha señalado que aunque Renfe ya ha consignado una cuantía económica en el juzgado de Montoro para hacer frente las indemnizaciones que tendrá que pagar "no sabemos qué criterios se han seguido, si es que se ha seguido alguno", para su reparto, "a todas luces incongruente". 

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