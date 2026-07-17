Composición de imágenes de InfoVeritas Captura de pantalla

Circula en redes sociales una fotografía viral en redes sociales como Facebook que muestra a vecinos y equipos de extinción frente a una montaña en llamas como si fuera del actual incendio de Los Gallardos (Almería).

Se trata de uno de los incendios más graves en España en los últimos años. Según la información del departamento de Seguridad Nacional (DSN), “se ha confirmado el fallecimiento de al menos 12 personas, mientras otras 8 personas han resultado heridas, 4 de ellas de gravedad. Además, se han presentado 7 denuncias por desaparición, aunque se mantiene la búsqueda de una veintena, que aún no han podido ser localizadas.”

No obstante, esto es falso. La imagen no es actual ni se tomó en Andalucía: corresponde a un incendio en Ourense en agosto de 2025.

Esta foto no es del incendio de Los Gallardos: es Ourense y se tomó en 2025

Para determinar el origen de la imagen, desde Infoveritas se ha realizado una búsqueda inversa de la misma con la herramienta de Google Imágenes. La búsqueda conduce a la agencia de Getty Images. La misma imagen fue publicada el 15 de agosto de 2025 en el contexto que asoló Ourense el verano pasado. La imagen va acompaña por este pie de foto: “Bomberos y residentes continúan luchando contra el incendio forestal que se desató en la región de Cualedro, en la provincia de Ourense”.

La búsqueda conduce también a este artículo de Euroactiv. La imagen que ilustra el texto es la misma que la viralizada. Además, se comparte con un pie de foto similar al de la agencia Getty: “Bomberos y residentes locales luchan contra el incendio forestal en la región de Cualedro, en la provincia de Ourense, el 15 de agosto de 2025.”