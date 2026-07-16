El eclipse será en la semana que "más incendios forestales hay en España"

Dos personas viendo un eclipse Carlota Blanco

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar será visible al atardecer en el norte del país, desde Galicia hasta Baleares. Un fenómeno que durará un máximo de 2 minutos y 18 segundos, y que concentrará a miles de curiosos en zonas rurales en una de las semanas con mayor frecuencia de incendios forestales.

"Nos tiene muy preocupados el eclipse solar", resume el secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Raúl de la Calle, al hablar sobre la cantidad de afluencia que habrá ese día en el campo y la posibilidad de que se produzca un incendio forestal.

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De la Calle recuerda que el eclipse va a tener lugar "precisamente en la semana en la que estadísticamente más incendios forestales hay en España", en plena época estival y en un contexto de altas temperaturas, vegetación seca y elevada movilidad de personas.

Por ello, que se produzca un incendio forestal durante estos días no puede considerarse un escenario improbable, sino una posibilidad real ante la que los ciudadanos pueden llegar incluso a poner en compromiso sus propias vidas y las de los servicios de extinción.

"He hablado con varias Comunidades Autónomas y bueno, no te voy a decir que estamos acongojados, pero sí muy pendientes", ha afirmado De la Calle, que vaticina que esa semana va a ser "particularmente difícil" para los medios de extinción.

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"Si siempre están atentos, (esa semana) particularmente más, porque no van a tener controlada toda la gente que puede haber en estas superficies, que no tienen esa percepción real del riesgo y que probablemente no conozcan el medio forestal", ha continuado.

Entre los problemas a los que pueden hacer frente se encuentran las dificultades de acceso y evacuación, la elevada concentración de personas, el incremento del tráfico, la ocupación de aparcamientos o la presencia de ciudadanos que no están familiarizados con el territorio.

Escenarios complejos

El eclipse solar atraerá previsiblemente a miles de personas a espacios naturales, zonas rurales y áreas forestales con buena visibilidad, muchos de ellos en territorios "especialmente sensibles durante el verano", donde cualquier imprudencia puede tener "consecuencias relevantes".

Desde Forestales recuerdan que la acumulación de visitantes puede incrementar riesgos asociados a desplazamientos, estacionamientos inadecuados, colapso de accesos, abandono de residuos o comportamientos negligentes que puedan originar fuegos.

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Por ello, creen que hay que potenciar los mensajes de prevención y autoprotección, así como priorizar los puntos de observación recomendados por las administraciones públicas, evitando concentraciones desordenadas en zonas que no están preparadas para ello.

"¿Qué pasa si la gente se va al monte porque allí se va a ver estupendamente en algún sitio que alguien conoce, en algún mirador lo más alto posible o en circunstancias varias? Que pueden poner en compromiso sus propias vidas y la de los servicios de extinción", resume el representante de Forestales.

Protección Civil ha incluido los incendios forestales entre los diferentes riesgos que contempla el plan específico Trío de Eclipses, Eclipse total 2026, que facilitará la coordinación interinstitucional para poder reaccionar ante posibles situaciones de emergencia.

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En el documento, Protección Civil recuerda la prohibición de encender fuego en áreas forestales; no aparcar sobre vegetación seca, ya que los componentes calientes del vehículo pueden iniciar fuegos; mantener los accesos libres para emergencias, y consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios.

A las prohibiciones y recomendaciones de Protección Civil, desde Forestales suman otras como acudir preferentemente a puntos de observación recomendados por las administraciones públicas, seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, evitar acceder a zonas no autorizadas o recoger todos los residuos generados durante la jornada. Todo para que el histórico evento no termine en catástrofe.