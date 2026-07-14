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Sociedad

Tres de los hijos de Angelina Jolie optan por retirar el apellido Pitt de forma legal

Maddox y Zahara se encuentran en pleno proceso judicial y siguen así, dos años después, la estela de su hermana Shiloh

Efe
14/07/2026 22:37
Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox y Knox, durante un evento | Archivo El Ideal Gallego
Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox y Knox, durante un evento | Archivo El Ideal Gallego
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Maddox y Zahara, dos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya están en pleno proceso legal para quitarse el apellido de su padre, según publican varios medios estadounidenses.

 Algo que ya hizo hace dos años su hermana Shiloh, mientras que Vivienne y Knox ya no lo usan, al menos públicamente. Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados –Maddox, de 24 años, Pax (22) y Zahara (21)– y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne, de 18.

 Según la revista ‘People’ y otros medios, que muestran documentos judiciales, Maddox y Zahara han publicado un aviso legal con su intención de cambiarse el apellido en un medio público.

 Esta prueba de publicación es, según la legislación de California, el primer paso para cambiarse de nombre. Ambos cumplieron con este requisito en el diario ‘Los Angeles Daily Journal’.

 Zahara publicó el suyo el 9 de julio, mientras que Maddox lo hizo el 7 de julio, señala ‘People’. Las audiencias para ratificar su solicitud han sido fijadas para Zahara el 28 de septiembre, y para Maddox, el 14 de septiembre.

 En agosto de 2024, ‘People’ también confirmó que Shiloh había cambiado legalmente su nombre a Shiloh Jolie y que había presentado la solicitud el 27 de mayo de ese año, fecha que coincidía con su 18 cumpleaños.

 Poco después de que Shiloh se cambiara el nombre, una fuente cercana a Pitt declaró a ‘People’ que el actor conocía el cambio y que estaba “disgustado”. “Para Brad no es fácil enfrentarse a los recordatorios de que ha perdido a sus hijos.

 Él los ama y los echa de menos”, señaló. Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mano de mayo de 2024 de ‘The Outsiders’, el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los créditos como Vivienne Jolie.

 Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo. De esta forma, solo Pax sigue usando el apellido Jolie-Pitt y además mantiene relación con algunos miembros de la familia de su padre, según publicó recientemente ‘Page Six’.

 Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024. Ese año, una representante de Pitt declaró a ‘People’ que él no tenía contacto con sus hijos adultos. Entonces aún mantenía visitas con Knox y Vivienne, que alcanzaron este pasado 12 de julio la mayoría de edad. 

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