Los Princesa de Girona cierran su velada con las palabras más personales de Leonor de Borbón

La princesa, en su intervención de este martes en la entrega de premios Quique García (Efe)

La princesa Leonor ha desvelado este martes quiénes son sus "'influencers'" favoritos: los jóvenes reconocidos con los premios Princesa de Girona, que no son personajes famosos ni miden su valor por lo que suben a las redes, sino "inteligentes naturales" que, cuando usan la IA, lo hacen "con cabeza y corazón".

Leonor de Borbón ha clausurado en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona la ceremonia anual de los Premios Princesa de Girona, un acto que ha presidido junto a los reyes y la infanta Sofía y en el que ha entregado estos galardones que reconocen a seis jóvenes referentes en los ámbitos del emprendimiento, investigación, acción social y las artes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han asistido también a este acto que se celebra por segundo año consecutivo en el Liceu y que ha reunido a unas dos mil personas.

"Creo que ha llegado el momento de que hable de mis 'influencers' favoritos. De las personas que me influyen, que me inspiran. No son personajes considerados exitosos o famosos o glamurosos, no tienen la etiqueta oficial de lo aspiracional ni miden su valor por determinados logros que suben a sus redes", ha explicado la princesa en este discurso, en el que ha combinado el castellano y el catalán, al igual que ha hecho antes Felipe VI.

Por el contrario, ha dicho, son los que "entrenan bacterias", se "enamoran" de problemas con la intención de solucionarlos, cuentan algo importante con talento "y desde la oscuridad y la entraña", descubren exoplanetas y "acompañan sus locuras con rigor, disciplina y pensamiento crítico", en referencia a los seis jóvenes galardonados, a los que ha decidido llamar "Inteligentes Naturales".

"Y eso que algunos utilizan la IA, pero lo hacen con cabeza y corazón", ha señalado la princesa Leonor, que ha descrito cómo una de las premiadas, Mechi Bidart ha inventado una plataforma digital de microfinanciación que "acoge a los excluidos del sistema financiero convencional, desbloquea su dignidad y permite su crecimiento".

O Hatim Azahri, fundador de Jóvenes Unidos del Poble Sec, una asociación que utiliza el deporte en herramienta de inclusión y "que transforma la impotencia en organización y el malestar, en vínculo y comunidad", ha dicho la princesa, que ha destacado también la producción 'La Furia' de la cineasta Gemma Blasco, también galardonada en esta edición, que retrata la violencia sexual contra la mujer "sin pontificar, sin juzgar, con una mirada autorreferencial, pero sin rastro alguno de narcisismo".

Y Patricia Aymà, ha recordado la princesa, que ha puesto en marcha una empresa en la que fabrica 'plástico bueno' a partir de residuos orgánicos.

La princesa Leonor ha destacado cómo la fundación que lleva su nombre pone el talento joven "en acción" y ha recordado el acto al que acompañó a su hermana Sofía la semana pasada en Zaragoza donde escucharon a muchos profesores: "Soy de las que piensa que el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida".

Y se ha referido a las palabras que pronunció su hermana menor en ese acto, en su primer discurso oficial, en el que habló de que son "esos buenos maestros que protegen el tiempo sagrado del aprendizaje" quienes permiten comprender el mundo y desarrollar criterio propio: "Y de esa comprensión y ese criterio surge el talento", ha agregado la heredera de la Corona.

La ceremonia de entrega de estos premios ha contado también con la presencia de las artistas Luz Casal y Soleá Morente, que han hablado del talento y que han puesto fin al acto interpretando la canción 'Quiero ver el rojo del amanecer'. EFE