El Gobierno aprueba destinar más de 904 millones para dependencia

Dos personas mayores se toman de la mano Archivo El Ideal Gallego

El Consejo de Ministros aprobó este martes una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades para financiar el nivel acordado de la dependencia, una “nueva transferencia récord”, según el Ministerio de Derechos Sociales.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que este martes se recordará como “el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados”.

Se calcula que esta cifra ascenderá a 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben País Vasco y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra. Por segundo año consecutivo, se trata de “la cantidad más alta en la historia de este nivel de protección”, según un comunicado del Ministerio.

En 2012, este nivel acordado se eliminó y no se recuperó hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones y comenzó a crecer hasta alcanzar los 970 millones actuales.

Esta dotación pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada comunidad, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.

Sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal será de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. El ministro aseguró que se alcanzará “la cifra inédita histórica de 5.513 millones de euros este año y de 7.239 millones el año que viene”.

Esta medida implicará que los gobiernos de las autonomías reciban un 98,7% más de media de recursos para la dependencia solo en lo referente al nivel mínimo.

El Congreso dio luz verde ayer por mayoría, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que contempla una ampliación de derechos, servicios y prestaciones, y que garantiza por ley que el Estado asuma el 50% de la financiación del sistema de dependencia.

Con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, el texto que reforma ambas leyes salió adelante para su remisión al Senado, además de la aprobación del decreto ley para ampliar la financiación de dependencia en los mencionados 6.200 millones para las comunidades, que contó con el apoyo del PP.