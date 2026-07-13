La UE no garantiza a los pasajeros la maleta gratis en cabina pero sí las compensaciones por retrasos

Una pasajera en el aeropuerto madrileño de Barajas Jesús Hellín (Efe)

Los Veintisiete dieron este lunes el último paso formal para la adopción de la reforma de los derechos de pasajeros que mantiene los umbrales actuales de compensación por retraso (entre 250 y 600 euros en función de la ruta), pero no garantiza el derecho a embarcar con una maleta sin sobrecostes, aunque obligará a las aerolíneas a ofrecer el precio del billete con maleta de mano como primera opción en las búsquedas online.

El reglamento actualizado entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE en los próximos días, momento a partir del cual los países tendrán un año para trasladar a su legislación nacional el nuevo marco normativo.

Entre las novedades de la norma figura la prohibición para las aerolíneas de cobrar a las familias o personas dependientes un recargo por garantizar asientos juntos a sus acompañantes.

En cuanto a las familias, deberán garantizar que si viajan con un carrito para bebés puedan depositarlo en la puerta de entrada al avión y recuperarlo en el mismo lugar al finalizar el vuelo.

Información a viajeros

Las aerolíneas deberán informar a los pasajeros mediante correo electrónico en 96 días si su viaje sufre un retraso por el que tenga derecho a una compensación. El viajero deberá ser informado de sus derechos y de los procedimientos para obtener su indemnización.

Las aerolíneas estarán obligadas a acusar recibo de una reclamación de inmediato y a responder, en 14 días, ya sea pagando una indemnización o proporcionando una justificación clara para rechazarla.

Así, se garantiza una compensación por retraso de más de tres horas de 250 euros para los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros; de 400 euros para los vuelos intra-UE y de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto. Tendrán derecho a estas compensaciones los pasajeros a quienes se cancele el vuelo con menos de 14 días de antelación.

Los pasajeros podrán embarcar sin sobrecoste con un bulto de mano que quepa bajo el asiento en el avión. Los colegisladores han renunciado a proteger el derecho a subir con una maleta de cabina sin pagar , tal y como avala una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Transparencia

En este sentido, la nueva norma exigirá transparencia a las aerolíneas, que estarán obligadas a publicar como primera opción de precio el de un billete que incluya una maleta de cabina.

No será el precio más bajo, podrían ofrecer uno más bajo si no se viaja con esa maleta. La reforma refuerza los derechos de los pasajeros cuando acepten como compensación un vale en lugar del reembolso.

Deja claro que estos bonos no tendrán fecha de caducidad, ni condiciones inconvenientes y quedan prohibidas las tasas por cambios administrativos de nombre o por errores ortográficos.

La nueva norma recoge el derecho a recibir refrigerios cada dos horas de espera, además de una comida después de tres horas y cada cinco horas a partir de entonces (hasta tres al día).

Los viajeros afectados por retrasos deberán tener garantizado el acceso a internet y dos llamadas y si fuese necesario permanecer una o más noches, deberá ser alojado en un hotel gratis y contar con transporte gratuito del alojamiento al aeropuerto y viceversa.

Si no se proporciona la asistencia necesaria, los pasajeros pueden tomar sus medidas y solicitar un reembolso.

Además, se prohíbe denegar el embarque aun pasajero que no tomase el vuelo de ida o derechos de indemnización cuando los aeropuertos no presten la asistencia suficiente que requieran las personas con discapacidad que lo requieran.