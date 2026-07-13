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Sociedad

El fuego de Los Gallardos puede ser controlado este lunes, Sánchez y Moreno celebran coordinación

El número de fallecidos por el incendio asciende a trece

Efe
13/07/2026 15:22
Pedro Sánchez ve desde el aire los efectos del incendio de Los Gallardos, este lunes
Pedro Sánchez ve desde el aire los efectos del incendio de Los Gallardos, este lunes
EFE
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El incendio de Los Gallardos (Almería), el más grave de cuantos permanecen activos en España, podría quedar controlado este lunes si las circunstancias meteorológicas son las previstas, después de que la pasada noche su superficie no creciese y la actividad del fuego fuera escasa.

Este fuego mortal, que se ha llevado la vida de trece personas, ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante almeriense, zona que ha recibido la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente andaluz, Juanma Moreno, quienes han destacado la colaboración entre administraciones en los trabajos de extinción.

Sánchez ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio.

El acuerdo, ha abundado, debe servir para reaccionar cuando se producen las emergencias, pero también para prevenirlas. "La emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura", ha dicho.

Restos de vehículos calcinados en el municipio almeriense de Bédar

La Guardia Civil todavía busca posibles víctimas en el incendio de Almería

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Moreno ha coincidido en que la coordinación "es el camino correcto" y ha asegurado que si no hay "ningún cambio" en la situación meteorológica el fuego de Los Gallardos podría quedar controlado a lo largo del día. Ya está, ha dicho, en una "situación operativa cero".

El presidente andaluz ha advertido: "Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas".

Su Gobierno ya había informado a primera de que no había habido crecimiento del incendio y la actividad del fuego era muy escasa. Las condiciones favorables de la madrugada, con vientos inferiores a los 10 km/h y un progresivo aumento de la humedad relativa hasta el 82%, habían permitido continuar con los trabajos de consolidación y liquidación de puntos calientes.

BÉDA (ALMERÍA) (ESPAÑA), 11/07/2026.- Vista del área calcinada en el municipio almeriense de Béda . La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos. EFE/Carlos Barba

El incendio forestal de Los Gallardos eleva a 6.600 las hectáreas quemadas

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Seis de los fallecidos han sido identificados. Se trata de un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, un francés, un belga y una estadounidense.

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