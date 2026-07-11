La Guardia Civil todavía busca posibles víctimas en el incendio de Almería

Restos de vehículos calcinados en el municipio almeriense de Bédar Carlos Barba (Efe)

La Guardia Civil mantenía este sábado activa la búsqueda de posibles víctimas del incendio forestal originado el pasado jueves en Los Gallardos, Almería, con nuevas batidas sobre la zona afectada por las llamas, al tiempo que trabaja en identificar los vehículos –al menos cuatro coches y una motocicleta– hallados calcinados en el término municipal de Bédar.

Según indicó la Comandancia, las labores que se efectúan en las “intensas labores de búsqueda” por todo el ámbito afectado para localizar a posibles personas se compaginan con las actuaciones encaminadas al control y aseguramiento del perímetro del incendio.

Así, la Guardia Civil mantiene desplegados sus dispositivos de seguridad, control de accesos y apoyo a las evacuaciones, con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la población. Entre sus acciones, en este sentido, ayer se mantuvo cortado uno de los accesos al municipio de Bédar, que todavía se encontraba amenazado por el avance de las llamas que devoraron ya 6.600 hectáreas de terreno y seguían fuera de control.

Durante la jornada se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de desobediencia grave, tras regresar a sus viviendas pese a haber sido previamente desalojadas por motivos de seguridad y en contra de las indicaciones de los agentes actuantes.

La doble detención, confirmada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se produjo cuando los dos implicados trataban de volver a sus domicilios en la madrugada, según fuentes de la Comandancia de Almería.

El Instituto Armado trata también de llevar a cabo la identificación de los vehículos calcinados

Al respecto, Bolaños realizó un llamamiento a la población afectada por los desalojos, que temen por cómo el fuego pueda afectar a sus viviendas y propiedades, para que atiendan las instrucciones de las autoridades, ya que “son fundamentales para luchar contra el fuego y también para proteger vidas”.

“Es fundamental que se tengan en cuenta esas instrucciones que llevan a cabo las autoridades civiles”, recalcó el ministro frente a quienes tienen la tentación de sobrepasar el perímetro de la zona evacuada para comprobar el estado de su vivienda o ver cómo están sus animales.

La Guardia Civil recordó a la ciudadanía la importancia de respetar en todo momento las órdenes de evacuación y las restricciones de acceso establecidas, ya que su incumplimiento “pone en riesgo tanto la propia integridad física como la de los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno”.

Identificación de fallecidos

Además, el servicio de Criminalística del Instituto Armado se afana aún en la identificación de las doce víctimas mortales de este incendio, cuyos perfiles genéticos fueron extraídos en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería y remitidos a Madrid en un helicóptero durante la tarde de este pasado viernes.

Con ello, continúa habilitado en el Puesto de Garrucha la oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio. Por el momento, consta la interposición de siete denuncias por desaparición.

El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias de cara a reconocer a las víctimas en el plazo más breve posible.

“Hacemos un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación”, añadieron desde el cuerpo.

Criterios técnicos

Por su parte, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, defendió que desde la administración autonómica no se enviaron el pasado jueves mensajes de Es-Alert para avisar a población que pudiera verse afectada por el incendio forestal basándose en “criterios técnicos”, y para “no perjudicar” a los propios vecinos.

Así lo trasladó el también vicepresidente primero del Gobierno andaluz en una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado que con motivo de este incendio se instaló en Turre, Almería, y en respuesta a preguntas de los periodistas después de que políticos como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, criticaran desde la red social X que no se enviaran mensajes de Es-Alert a propósito de este incendio.

Sanz replicó que la “polémica” que se generó sobre esta cuestión “sobre todo viene de quien no conoce cuál es el funcionamiento del Es-Alert”, que, según remarcó, “siempre se activa con criterios técnicos”, de modo que su envío o no es “una decisión que adoptan los profesionales de Protección Civil en función a las características concretas de la emergencia”.

Dos personas son detenidas como presuntas autoras de un delito de desobediencia tras volver a sus casas

El consejero incidió en señalar que “en esta ocasión se valoró con criterios técnicos” que no se enviara el mensaje de Es-Alert, que, según continuó explicando, “se traslada a través de antenas de telefonía” que “tienen unas coberturas muy amplias”, por lo que “es operativo para situaciones de comarcas o grandes poblaciones”.

En esa línea, indicó que “lo que puede provocar un Es-Alert en una población pequeña es que el mensaje de evacuación le llegue a poblaciones que no tienen nada que ver con este incendio, porque la expansión de la telefonía hubiera provocado que hubiéramos desalojado gran parte de la comarca”.

También subrayó que, en el caso de este incendio, al afectar a “una población tan pequeña”, “tenía que afinarse muchísimo el mensaje” que se enviara de Es-Alert, porque “había que trasladar mensajes que, en un caso, eran de confinamiento” para una parte de la población, mientras que para otra era de “evacuación, y en otros casos era otro tipo de evacuación, e incluso las vías de evacuación eran distintas”, relató.

“Como no se puede disgregar, y no se puede diferenciar la zona con el Es-Alert, lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento, y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes” para evacuar la zona, continuó el consejero, que incidió en subrayar que solo se siguen “criterios técnicos” al respecto, y con el fin de que el mensaje que se envíe contribuye a “salvar vidas”.

Bolaños confirma que el fuego no avanza y que la perspectiva de que se estabilice es favorable El incendio forestal declarado en Los Gallardos no aumentó su superficie quemada durante la jornada de este sábado, por lo que la perspectiva para poder estabilizarlo se consideraba “favorable” al cierre de esta edición, aunque los equipos mantenían la máxima cautela ante la evolución del siniestro.



Tras una visita a la zona afectada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó como “muy buena noticia” que la práctica totalidad de las viviendas situadas en el perímetro se encontrasen a salvo.



En concreto, después de que la Guardia Civil revisase alrededor de 250 inmuebles sobre el terreno, se corroboró que la inmensa mayoría de las casas no presenta ningún tipo de afectación por las llamas.



Esta contención del fuego, que permitió no sumar más hectáreas calcinadas, fue posible gracias al trabajo realizado aprovechando la ventana meteorológica del día.



Alrededor de 1.400 personas continuaban desalojadas, aunque ninguna permanecía en albergues municipales ya que se reubicaron en casas de familiares, en hoteles o en segundas residencias.



En cuanto al coste de estos alojamientos, el ministro anunció que lo asumirá el Gobierno central para evitar que esta situación suponga una carga económica para los pequeños ayuntamientos afectados.



Además, precisó que algunos de los vecinos pudieron acceder de forma puntual a sus viviendas, bajo estrictas medidas de seguridad, para recoger enseres imprescindibles como medicinas o documentación.



En cuanto al dispositivo desplegado por el Gobierno central, Bolaños cifró en 562 los efectivos movilizados entre Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y Protección Civil.