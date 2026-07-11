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Sociedad

Expulsado de la oposición a Guardia Civil por abrir su ejercicio antes de tiempo

Efe
11/07/2026 15:29
Un oponente realizando un examen
El Ideal Gallego
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El tribunal de la oposición a Guardia Civil que se celebra en Logroño -entre otras ciudades- ha decidido expulsar a uno de los aspirantes por abrir el ejercicio antes de que se le permitiera al considerar que había incumplido las normas de la prueba.

Logroño es una de las ciudades que se desarrolla esta prueba, en la que participan 26.806 personas, de ellas 1.905 en Logroño, que ha recibido a aspirantes del País Vasco, Castilla León, Cantabria, Navarra y también de La Rioja.

Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se produjeron tras el reparto de los cuadernillos de examen y una vez que los vocales del tribunal habían explicado de forma clara y detallada las instrucciones de obligado cumplimiento para todos los opositores.

En ese momento, un aspirante abrió el cuestionario sin la preceptiva autorización, adelantándose de forma indebida al resto de los participantes.

Ante este incumplimiento de las normas establecidas, los miembros del tribunal acordaron su inmediata expulsión de la sala de examen, una medida que supone su exclusión automática del proceso selectivo y la pérdida de los derechos derivados de su participación en la presente convocatoria.

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