Brad Pitt, su novia de origen español, y Bardem, con camiseta de un gallego, apoyan a España

El actor estadounidense Brad Pitt (i), la actriz española Penélope Cruz (2-i) y el actor español Javier Bardem (d) asisten este viernes, a un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 EFE

Los vips volvieron a estar presentes en un partido de España en el Mundial. En la victoria contra Bélgica que metió a la selecciín entre semifinales se vio a una pareja habitual pero también a Brad Pitt con su novia de origen español.

La pareja habitual fue Javier Bardem y Penélope Cruz, que han acudido ya a dos partidos de la selección en el Mundial. En el primero de ellos, en Los Ángeles contra Austria, hubo polémica, puesto que el actor no iba vestido con la camiseta de España, mientras que su mujer y la cantante Rosalía sí iban ataviadas para la ocasión. Al siguiente duelo (acudió a Dallas a ver el choque de octavos contra Portugal) ya sí la puso y ayer en Los Ángeles lució una que le regaló en un entrenamiento al que acudió Borja Iglesias, el único jugador gallego en el Mundial, futbolsita del Celta. Hicieron buenas migas y se intercambiaron elogios en redes.

Bardem ha explicado que ha podido acudir a varios partidos porque Penélope está trabajando en una película en Los Ángeles, que es algo extraño “porque cada vez se rueden menos películas” en la que fue llamada la meca del cine.

Durante el partido, los actores españoles charlaron con Noel Gallagher, compositor y voz de Oasis, cuyo tema ‘Wonderwall’ suena al final de todos los partidos de Inglaterra, otra de las selecciones que aún siguen en liza en esta Copa del Mundo.

En la zona VIP estaba el actor norteamericano Brad Pitt, que vestía una camiseta de Estados Unidos, combinado ya eliminado. A su lado, su novia Inés de Ramón, que lucía una de España. La joven, una diseñadora de joyas, empresaria y ejecutiva de origen español, nació en Nueva Jersey y fue criada en Madrid y Ginebra, habla varios idiomas y se graduó en Administración de Empresas en la Universidad de Ginebra.

En las gradas del estadio de Los Ángeles también se pudo ver al director de cine Ridley Scott, quien por cierto está casado desde 2015 con Giannina Facio, que fue novia de Julio Iglesias, el que fue el artista español más internacional… hasta que llegó Rosalía.

Según un documento distribuido por FIFA, entre los aficionados también se encontraban el actor estadounidense Timothée Chalamet, el mexicano Diego Boneta ('Rock of Ages'), o el ruso Yura Borisov, conocido por su interpretación en la oscarizada 'Anora'.

España venció por 2 a 1 al combinado belga y accede a las semifinales del Mundial de Fútbol 2026; se enfrentará a Francia el martes a las 19:00 (GMT) en Arlington, Texas, en busca de una plaza en la gran final.