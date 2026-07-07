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Sociedad

El nuevo canal de TDT 'La Séptima' inicia sus emisiones el próximo 5 de noviembre 

Europa Press
07/07/2026 18:47
Un mando a distancia para televisión
Archivo El Ideal Gallego 
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El nuevo canal de la televisión digital terrestre (TDT), adjudicado al consorcio Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo S.L. (SIETE), ha confirmado que iniciará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, con el nombre de 'La Séptima'.

Así lo ha anunciado la cadena de televisión, que aterriza "para reforzar la llegada de una alternativa al grupo de las seis cadenas que han dominado el panorama televisivo durante los últimos 20 años".

"El objetivo es competir directamente con los canales de segunda generación, Cuatro y laSexta, aparecidos en 2006", ha avanzado, para después añadir que ello implica presentar contenidos dirigidos a "una audiencia de perfil más comercial y urbano, con espíritu joven, interés por la actualidad y una marcada vocación de modernidad e innovación".

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Respecto al logotipo de la cadena, ha sido diseñado por el director creativo del equipo, Miguel Ángel Pérez. El coral será el color corporativo. El isotipo, formado por siete líneas abiertas, "busca expresar un estilo rupturista y reflejar un proyecto sin límites definidos, donde la creatividad y la capacidad de crecimiento son elementos esenciales", ha destacado.

En cuanto a la tipografía, se ha construido a partir de bloques compactos, "remite a la diversidad de contenidos de la programación y evoca la fuerza visual de los titulares de la prensa tradicional".

Logo de La séptima
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Producción original 

El 5 de noviembre, coincidiendo con la reubicación de todas las cadenas televisivas en el espectro radioeléctrico, comenzará una primera fase de programación que se ampliará progresivamente en los meses siguientes. Según ha detallado, la totalidad de su programación será en directo, con un 100% de producción original basada en la actualidad.

En la actualidad, se trabaja en el diseño y construcción de las oficinas y decorados; y el grupo Toboggan es el proveedor técnico seleccionado para realizar la tarea, tras imponerse en un concurso entre las principales compañías especializadas del sector.

La sede se ubicará en San Sebastián de los Reyes (Madrid). "El objetivo es crear un espacio que refleje la identidad de la compañía y aporte una imagen claramente diferencial dentro del panorama audiovisual español", ha manifestado.

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Hasta el inicio de las emisiones de la cadena, La Séptima comenzará a desarrollar su presencia en el entorno digital, un ámbito clave dentro de su modelo de negocio. "El proyecto nace como una plataforma de creación de contenidos audiovisuales con una fuerte vocación digital, utilizando la televisión en abierto como una potente herramienta para conectar con audiencias amplias y diversas", ha agregado.

"Avanzar no es pensar igual, es saber escucharse", ha apuntado en un mensaje publicado en sus redes sociales. Además, ha indicado que "frente a las numerosas ofertas que apuestan por posicionarse en un contexto de creciente polarización, La Séptima reivindica un periodismo más explicativo y divulgativo, capaz de profundizar en la realidad del mundo actual más allá de los titulares de impacto y del enfrentamiento permanente".

La cadena aspira a "fomentar una conversación basada en la escucha y el respeto, ofreciendo un espacio seguro para quienes, aun pensando de forma diferente, tienen interés en conocer otras perspectivas sin necesidad de compartirlas ni alcanzar acuerdos uniformes".

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