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Sociedad

Mette-Marit reaparece tras el trasplante y celebra la "histórica" victoria de Noruega

Efe
06/07/2026 19:46
La princesa Mette-Marit ha reaparecido por primera vez tras el trasplante, junto a su esposo
La princesa Mette-Marit ha reaparecido por primera vez tras el trasplante, junto a su esposo
EFE
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La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha reaparecido tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio, al publicar la Casa Real noruega una fotografía en la que aparece junto a su esposo, el heredero al trono, Haakon, celebrando la "histórica" victoria de la selección nacional contra Brasil en el Mundial.

"¡Ayer fue una noche histórica!", escribió la Casa Real en su cuenta de Instagram, en la que asegura que toda la familia real la vivió con "emoción": los reyes Harald V y Sonia desde la isla de Mågerø, los príncipes herederos en el Palacio de Oslo, y la princesa Ingrid Alexandra y su hermano Sverre Magnus en el estadio de Nueva Jersey (EE.UU.) donde se celebró el partido.

Fotografía de archivo de la princesa heredera de Noruega Mette-Marit

La princesa Mette-Marit de Noruega se somete con éxito a un trasplante de pulmón

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De las cinco fotografías publicadas por la Casa Real, tres se han hecho ya virales: la de Mette-Marit y Haakon viendo el partido con bufandas de la selección noruega, la de la princesa Ingrid Alexandra y su hermano en diferentes momentos del partido, y la del heredero al trono celebrando con unos 100.000 noruegos en la plaza del palacio la victoria, sumándose al ya famoso remo vikingo.

Pero lo que realmente se ha hecho viral es el vídeo en el que la princesa Ingrid Alexandra abraza en el vestuario al delantero Erling Haaland, a quien se le ve con el torso desnudo.

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La eliminación de Brasil en el Mundial de fútbol a manos de Noruega gracias a los dos goles de Haaland ha desatado la euforia en el país nórdico, al igual que en la Casa Real, que ha felicitado a la selección, al cuerpo técnico y a Noruega "por este fantástico logro" de haber pasado a los cuartos de final del Mundial.

La fotografía de una Mette-Marit viendo el partido sonriendo y vestida de forma casual en el Palacio Real ha suscitado numerosos comentarios debajo de la imagen de noruegos que se alegran de ver que la princesa heredera "está bien", lo suficiente "como para ver el partido".

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