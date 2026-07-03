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Sociedad

Penélope y Rosalía, estrellas en la grada del España-Austria

Efe
03/07/2026 21:40
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Penelope Cruz y Rosalia celebran uno de los goles de España contra Austria
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La cantante española Rosalía, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, el estadounidense Timothée Chalamet y leyendas de La Roja como David Villa o Carles Puyol fueron algunas de las celebridades que presenciaron el pasado jueves en Los Ángeles el partido de España contra Austria desde la grada. Junto a los campeones del Mundo de Sudáfrica 2010 se encontraban el exjugador del Real Madrid Míchel Salgado y el exseleccionador nacional Fernando Hierro.

Entre las caras que iba mostrando el marcador del estadio, también se pudo ver a la española Alexia Putellas, quien no quiso perderse la ocasión de mostrar su apoyo a La Roja en una grada repleta de artistas de la industria de Hollywood. Entre ellos, el actor Josh Hutcherson, quien mostró en diversas ocasiones su admiración por España, así como el bajista de la banda Red Hot Chili Pepers, Flea.

Ridley Scott 

También se encontraban rostros conocidos de la ciudad, conocida por ser la meca del cine, como el célebre director de cine Ridley Scott (‘Gladiator’) y el humorista estadounidense James Corden, según indicaron fuentes de la FIFA.

A las estrellas del cine, le siguieron atletas que han dejado huella en el deporte de EEUU, como Sean McVay, entrenador de los Rams, el exjugador de Los Angeles Lakers Dereck Fisher; el exfutbolista Cobi Jones o el exjugador de LACF, el mexicano nacionalizado español Carlos Vela.

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