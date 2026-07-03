Las hermanas de Jonathan Andic niegan conflictos familiares por el testamento de su padre

Sarah (d) y Judith (i) Andic, la dos hijas del fundador de Mango Isak Andic EFE

Sarah y Judith, la dos hijas del fundador de Mango Isak Andic, han negado este viernes que hubiera conflictos familiares por el reparto de la herencia de su padre, que anualmente consensuaba el contenido de su testamento con ellas y con su hermano Jonathan.

Las hermanas de Jonathan Andic han declarado este viernes como testigos ante la jueza de Martorell (Barcelona) que lo investiga por el presunto homicidio de su padre, en diciembre de 2024, en una excursión a solas en una ruta de montaña de Collbató (Barcelona).

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Además de las hermanas Andic, ante la jueza de instrucción ha declarado un psiquiatra que trató los conflictos entre Jonathan y su padre -en una única sesión de terapia en la que se vio con ambos y también por separado-, quien ha situado la "herencia en vida" que reclamaba el investigado como una cuestión crucial en sus roces personales.