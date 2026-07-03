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Sociedad

La infanta Sofía pronunciará su primer discurso oficial el miércoles en Zaragoza

Efe
03/07/2026 15:07
La infanta Sofía
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La infanta Sofía, segunda hija de los reyes de España, pronunciará el próximo miércoles en Zaragoza su primer discurso oficial en público, en el acto de entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja.

El acto se celebrará a partir de las 19:00 horas del 8 de julio en el monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, donde se ubica el Campus Fundación Ibercaja, ha informado este viernes la familia real en su agenda oficial semanal.

La infanta Sofía cumple 19 años mientras ultima su primer año universitario en Lisboa

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Los docentes galardonados en la primera edición de estas ayudas proceden de Baza (Granada), Cullera (Valencia), Laguna de Duero (Valladolid), Valladolid y Zaragoza, y han destacado por llevar a cabo cinco proyectos innovadores que contribuyen a la "mejora de la educación en España", según explicó el martes el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

El próximo viernes, 10 de julio, la infanta Sofía, quien cumplió 19 años en abril, estará presente en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para la entrega de los reales despachos de empleo de la Academia, junto a sus padres, los reyes, y su hermana mayor, Leonor, princesa de Asturias.

La infanta Sofía estudió este curso Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa y el próximo curso continuará sus estudios universitarios en París.

Se graduó hace un año de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales.

El Forward College lisboeta está adscrito a la Universidad de Londres y el grado de tres años, tras los cursos en Lisboa y París, está previsto que lo complete en Berlín.

Durante este curso, la infanta Sofía ha protagonizado ya algunos actos institucionales en solitario, como la inauguración de un centro de la Fundación Once en Boadilla del Monte (Madrid).

Su hermana mayor, la heredera de la Corona, tras sus tres cursos de instrucción militar, comenzará en septiembre a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad pública Carlos III de Madrid (UC3M). EFE

flc/ram

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