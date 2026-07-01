Junio deja más de 1.000 muertes por calor, máximo histórico del mes

Una persona semidesnuda pasea por el centro de Oviedo Eloy Alonso (Efe)

Junio ha concluido con un balance provisional de 1.029 muertes achacables a las altas temperaturas, un tercio durante los cinco días que duró la primera ola de calor del año, lo que le convierte en el mes con la cifra más alta de fallecidos por esta causa desde el inicio de la serie en 2015.

Se trata del segundo mes consecutivo que España registra un máximo mensual de óbitos atribuibles al calor, ya que mayo marcó otro récord histórico para este mes con 123 muertos, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

Así, desde el inicio del período estival –que este sistema sitúa en el 15 de mayo, coincidiendo con la activación del plan calor por parte del Ministerio de Sanidad–, en el país se han producido 1.152 defunciones vinculadas al exceso de temperatura, de las cuales, 1.029 han ocurrido en junio, 29 más que en 2017, año que hasta ahora registraba el máximo de la serie.

Cifras provisionales

Son cifras provisionales, ya que para que las estimaciones del MoMo sean más estables hay que esperar al menos una semana; tampoco son números reales de fallecimientos, puesto que lo que hace este sistema es una proyección estadística a partir de la información que diariamente le reportan el INE y la Aemet y la cruza con las muertes observadas y esperadas para un determinado período de tiempo.

Bajo esta premisa, la primera ola de calor, entre el 21 y el 25 de junio, fue la causante del mayor número de defunciones por altas temperaturas: en esos días, se contabilizaron 353.

La inmensa mayoría de las muertes por exceso de temperaturas, más del 97%, se debe al agravamiento de patologías previas y no directamente a golpes de calor; de hecho, prácticamente la totalidad de los fallecidos en junio (1.022) tenían más de 65 años, de los cuales 720 superaban los 85. Por sexos, las mujeres fueron las principales afectadas, 624 frente a 405 hombres.

Fin de semana

En este contexto, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, alertó este miércoles de un episodio de altas temperaturas persistentes en Península y Baleares para el fin de semana que puede incrementar el riesgo de incendios la próxima semana.

El nivel de peligro de incendios podría incrementarse la próxima semana cuando el aumento de la inestabilidad pueda generar tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas, advirtió el organismo.

Este episodio de altas temperaturas, con posibilidad de que se convierta en ola de calor a partir del próximo día 5, momento en el que podrían darse “ascensos notables” de los valores de manera generalizada, es consecuencia del desplazamiento hacia el norte de una masa seca y muy cálida que actualmente afecta a la mitad sur peninsular.

El día 8 es probable que comience a remitir con descensos térmicos en el centro y norte, aunque en el sur podrían continuar localmente los ascensos.

Hasta entonces, se espera que entre el día 3 y el 4 suban ligera o moderadamente los valores, sin descartar que sean más acusados en el interior del tercio norte, especialmente en el oeste de Galicia, según la Aemet.