Siete muertos en dos accidentes de tráfico en Castellón y Málaga

Imagen de archivo de los servicios de emergencia actuando en un accidente de tráfico Europa Press

Cuatro personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas graves en un accidente de tráfico entre varios vehículos ocurrido la madrugada de este domingo en Castellón, ha informado a EFE el Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente se ha producido sobre 2.20 horas de este domingo, por causas que se desconocen, en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal de Castellón de la Plana, y en él se han visto implicados varios vehículos.

Como consecuencia del siniestro, cuatro personas han fallecido y otras cincos han resultado heridas, según las mismas fuentes, sin que por el momento se hayan aportado más datos del suceso ni de las personas afectadas.

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Además, tres personas han fallecido la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 2.38 horas, cuando dos vehículos han impactado y uno de ellos ha caído por un barranco próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los viajeros que han quedado atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 herido al hospital Carlos Haya.

Un motorista, paralelamente, ha muerto tras sufrir un siniestro en la carretera A-7000 en el kilómetro 24 en los Montes de Málaga.

La familia de la víctima había denunciado su desaparición el sábado y a última hora ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo.

Efectivos de Bomberos han rescatado el cadáver y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado la defunción de un hombre de 60 años.