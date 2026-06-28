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Sociedad

Siete muertos en dos accidentes de tráfico en Castellón y Málaga

Efe
28/06/2026 11:16
Imagen de archivo de los servicios de emergencia actuando en un accidente de tráfico
Imagen de archivo de los servicios de emergencia actuando en un accidente de tráfico
Europa Press
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Cuatro personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas graves en un accidente de tráfico entre varios vehículos ocurrido la madrugada de este domingo en Castellón, ha informado a EFE el Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente se ha producido sobre 2.20 horas de este domingo, por causas que se desconocen, en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal de Castellón de la Plana, y en él se han visto implicados varios vehículos.

Como consecuencia del siniestro, cuatro personas han fallecido y otras cincos han resultado heridas, según las mismas fuentes, sin que por el momento se hayan aportado más datos del suceso ni de las personas afectadas. 

Emergencias 112

Un motorista pierde la vida en un accidente en Pastoriza

Más información

Además, tres personas han fallecido la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 2.38 horas, cuando dos vehículos han impactado y uno de ellos ha caído por un barranco próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los viajeros que han quedado atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 herido al hospital Carlos Haya.

Un motorista, paralelamente, ha muerto tras sufrir un siniestro en la carretera A-7000 en el kilómetro 24 en los Montes de Málaga.

La familia de la víctima había denunciado su desaparición el sábado y a última hora ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo.

Efectivos de Bomberos han rescatado el cadáver y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado la defunción de un hombre de 60 años. 

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