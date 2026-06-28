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Sociedad

Mueren dos conductores en un choque provocado por un coche que huía de los Mossos

Efe
28/06/2026 17:07
Dos conductores han muerto este domingo en Barcelona a consecuencia del choque provocado por uno de ellos, que huía con su vehículo en contra dirección de una patrulla de los Mossos d'Esquadra
Dos conductores han muerto este domingo en Barcelona a consecuencia del choque provocado por uno de ellos, que huía con su vehículo en contra dirección de una patrulla de los Mossos d'Esquadra
EFE
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Dos conductores han muerto este domingo en Barcelona a consecuencia del choque provocado por uno de ellos que huía con su vehículo en contra dirección de una patrulla de los Mossos d'Esquadra, han informado a EFE fuentes de la policía catalana.

El suceso, según las mismas fuentes, ha tenido lugar sobre las nueve de la mañana en la confluencia de las calles Pallars con Fluvià, en el barrio barcelonés del Poblenou, donde el coche que huía de la policía ha chocado contra otro que estaba correctamente parado en un semáforo.

El Ayuntamiento de Barcelona explica en un comunicado que, a consecuencia del impacto, uno de los vehículos ha volcado.

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Efectivos de los Bombers de Barcelona han excarcelado a tres personas, dos de las cuales, los conductores, han muerto en el lugar de los hechos, mientras que la tercera ha sido trasladada por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) hasta un hospital. Un conductor había sido expulsado de un aparcamiento por peligroso

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Las citadas fuentes de los Mossos han narrado que, a primera hora de esta mañana, los responsables de un establecimiento de la zona han llamado a la policía para alertar que acababan de echar de su aparcamiento a un vehículo de matrícula francesa que estaba siendo conducido de forma errática y temeraria.

Una vez en la calle, el conductor ha visto la llegada del coche patrulla de los Mossos y ha emprendido la huida con una conducción temeraria, contra dirección y, en ocasiones, por encima de la acera, hasta que ha chocado mortalmente contra el vehículo parado en un semáforo.

Estas fuentes han indicado que ahora habrá que esperar al resultado de la autopsia para conocer si el conductor había tomado alguna sustancia que le hacía conducir el coche de esa manera o si tenía alguna patología.

El Ayuntamiento de Barcelona, que traslada su pésame a la familia y amigos de los fallecidos, recuerda que son ocho las personas que han muerto este año en accidente en la ciudad y reafirma su compromiso de seguir trabajando en pro de la seguridad vial. 

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